145 tàu thuyền Cà Mau trú bão Tembin tại Malaysia và Thái Lan

Tối 25/12, Đoàn công tác Chính phủ do Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng dẫn đầu, đã làm việc với lãnh đạo và Ban Chỉ huy PCTT- TKCN Cà Mau về công tác chuẩn bị, ứng phó với cơn bão số 16.

Báo cáo Đoàn công tác Chính phủ, ông Nguyễn Tiến Hải, Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau cho biết, đến 17h, tất cả tàu thuyền đã vào neo trú bão an toàn trong đất liền, trong đó có 145 tàu đang hoạt động xa bờ, xin tránh trú bão tại Malaysia và Thái Lan.

Kết quả, tỉnh Cà Mau di dời được 55.600/126.299 người dân thuộc diện di dời (chiếm tỷ lệ 44%), số còn lại tiếp tục di dời. Chính quyền hỗ trợ, bà con chằng chống được 89.361/104.074 nhà thuộc diện phải chằng chống và các điểm nguy cơ sạt lở cao cũng được gia cố.

Người dân xã Đất Mũi chằng chống nhà cửa, kho tàng.

Bộ trưởng Bộ NN- PTNT Nguyễn Xuân Cường cho biết, bão vào thời điểm cận Tết là bất bình thường, cho thấy diễn biến ngày càng phức tạp của biến đổi khí hậu. Vì vậy, chính quyền và nhân dân sẵn sàng các phương án ứng phó trong mọi tình huống. Với Cà Mau, dù còn khó khăn, kinh nghiệm chống bão chưa nhiều nhưng tỉnh đã huy động được sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, làm quyết liệt và trách nhiệm.

Theo dự báo mới nhất, bão 16 sẽ quét ngang vùng biển Mũi Cà Mau, sức gió có phần giảm theo chiều hướng có lợi cho cư dân trong đất liền. Tuy nhiên, Phó Thủ tướng đề nghị Cà Mau không nên chủ quan, phải nỗ lực, chủ động hơn nữa để ứng phó với các tình huống bất ngờ có thể xảy ra, bảo vệ tốt tính mạng, tài sản của nhân dân và các công trình của Nhà nước.

Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng đề nghị lãnh đạo Cà Mau tiếp tục thực hiện nghiêm lệnh cấm biển, kiểm tra việc tránh trú tàu thuyền, nơi neo đậu của tàu thuyền trên sông và sơ tán tuyệt đối nhân dân vùng nguy hiểm đến nơi an toàn.

Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai phải phối hợp chặt với Bộ đội, Công an, Biên phòng và các lực lượng vũ trang…đóng vai trò chủ lực trong việc hỗ trợ địa phương trong PCTT-TKCN. Chính quyền tỉnh Cà Mau chủ động các biện pháp bảo đảm an toàn cho người dân sau bão, không để xảy ra tai nạn đáng tiếc.

Ngư dân neo đậu tàu đúng cách để đảm bảo an toàn

Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng đề nghị các cơ quan truyền thông Trung ương và địa phương tăng cường cập nhật, tuyên truyền các thông tin, diễn biến mới nhất về cơn bão giúp người dân chủ động ứng phó…

Trước đó, lúc 15 giờ ngày 25/12, Đoàn công tác Chính phủ do Phó thủ tướng Trịnh Đình Dũng dẫn đầu, đã đi kiểm tra thực tế công tác phòng chống bão tại miền biển thị trấn Sông Đốc (huyện Trần Văn Thời). Phó Thủ tướng nhắc nhở chính quyền địa phương tuyệt đối không để dân trên tàu cá, di dời dân ở những vùng nguy hiểm vào nơi an toàn, tuyệt đối không để hộ dân ven biển trú ẩn trong những căn nhà không đảm bảo an toàn.

