17 trường hợp chống đối nhân viên trên cao tốc

Theo thống kê, trong nửa đầu năm 2018, VEC đã phục vụ thông suốt 20,18 triệu lượt phương tiện (chưa kể 353.000 phương tiện miễn phí), tăng 10% so với cùng năm ngoái. Doanh thu tăng 15% so cùng kỳ năm trước.Trong nửa đầu năm nay, hệ thống kiểm soát tải trọng của VEC đã phát hiện 28.000 lượt phương tiện vi phạm trong tổng số 1,285 triệu lượt phương tiện qua cân, qua đó buộc quay đầu 22.600 phương tiện.Trong đó, tuyến cao tốc Nội Bài – Lào Cai có nhiều xe vi phạm tải trọng nhất, với 19.160 lượt xe phải quay đầu. Cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình, trung bình mỗi ngày có 20 phương tiện phải quay đầu do chở quá tải.Đặc biệt, trong 6 tháng qua có 17 trường hợp quá tải vượt trạm, chống đối nhân viên, và 9 phương tiện đi ngược chiều.Ngoài ra, nửa đầu năm trên các tuyến cao tốc đã xảy ra 41 vụ tai nạn, khiến 5 người thiệt mạng và 57 người bị thương.Hiện VEC đang vận hành 415km đường cao tốc, chiếm trên 50% tổng chiều dài đường cao tốc quốc gia; đã phục vụ trên 130 triệu lượt phương tiện. Từ nay đến cuối năm 2019, đơn vị tiếp tục đưa vào vận hành 135km đường cao tốc nữa.

Lê Hữu Việt