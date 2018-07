18 người chết, mất tích do mưa lũ

Đến nay, mưa lũ cũng làm gần 100 nhà bị sập, cuốn trôi, trong đó nặng nhất là Yên Bái gần 80 nhà, Nghệ An 13 nhà. Một số tuyến đường giao thông tại Yên Bái, Sơn La, Quảng Ninh, thanh Hóa, Nghệ An bị sạt lở, gây ách tắc giao thông.

Trước diễn biến mưa lũ phức tạp, Ban chỉ đạo Trung ương về Phòng chống thiên tai đã cử Đoàn công tác do Thứ trưởng Bộ NN&PTNT Hoàng Văn Thắng trực tiếp đến huyện Nghĩa Lộ (Yên Bái) chỉ đạo công tác khắc phục hậu quả do lũ quét, sạt lở đất. Dự kiến 17 giờ hôm nay, Đoàn sẽ tới làm việc UBND huyện Nghĩa Lộ và di chuyển đến khu vực bị thiệt hại.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày và đêm 20/7, do ảnh hưởng của dải hội tụ nhiệt đới nên ở khu Đông Bắc, khu vực đồng bằng và trung du Bắc Bộ, các tỉnh Hòa Bình, Sơn La, Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có dông.

Nguy cơ cao xảy ra sạt lở đất và lũ quét ở vùng núi phía Bắc, đặc biệt các tỉnh như: Sơn La, Lai Châu, Điện Biên, Lào Cai, Yên Bái, Hà Giang, Tuyên Quang, Cao Bằng, Lạng Sơn, Quảng Ninh và vùng núi các tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An; ngập lụt tại vùng trũng và đô thị ở các tỉnh từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh.

Nước lũ chảy xiết đã làm hư hỏng, gây ách tắc nhiều tuyến đường ở Yên Bái

Trong 3-6 giờ tới, sạt lở đất và lũ quét có nguy cơ cao xảy ra ở các huyện như: Mù Cang Chải, Trạm Tấu, Văn Chấn, Văn Yên, TX Nghĩa Lộ, Trấn Yên (Yên Bái); Hàm Yên, Yên Sơn (Tuyên Quang); Văn Bàn, Sa Pa, Bát Xát, Bắc Hà, Bảo Yên (Lào Cai).

Trước tình hình trên, Ban chỉ đạo Trung ương về Phòng chống thiên tai yêu cầu các địa phương tiếp tục theo dõi chẽ diễn biến mưa sau hoàn lưu bão, thông tin kịp thời, đầy đủ đến các cấp chính quyền, người dân biết để chủ động các phương án ứng phó với lũ, lũ quét, sạt lở đất tại các tỉnh vùng núi.

Đặc biệt, kiểm soát chặt chẽ việc giao thông qua khu vực ngầm tràn, đò ngang, đò dọc, đường bị ngập sâu, sẵn sàng phương án cứu hộ, cứu nạn khi có yêu cầu.

Cùng đó, kiểm tra, rà soát và triển khai phương án đảm bảo an toàn hệ thống hồ chứa thủy lợi, thủy điện, nhất là các hồ chứa nhỏ xung yếu, đã tích đầy nước.

Phạm Anh