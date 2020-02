2 cháu bé chết đuối trong hồ chứa nước tưới rau

Quảng cáo

Chiều 17/2, trên địa bàn Phường 7 (TP.Đà Lạt) xảy ra vụ hai anh em họ cùng bị chết đuối. Cháu lớn là Nguyễn Ngọc An (5 tuổi) con của vợ chồng anh Nguyễn Văn Thi và chị Nguyễn Thị Hương (tạm trú đường Tô Hiệu), còn cháu nhỏ là Trần Hào Nam (2 tuổi) con của cặp vợ chồng Trần Văn Đồng - Nguyễn Thị Ánh, trú tại khu Ruộng Nhỏ, Tổ Đa Phú.

Theo thông tin ban đầu, do An đang được nghỉ học nên vợ chồng anh Thi đã đưa con đi cùng tới nơi mình đang làm thuê tại khu Ruộng Nhỏ để tiện trông con. Tại đây An chơi chung với một nhóm trẻ em rồi tách ra để chơi riêng với Nam.

Đến khoảng 14 giờ, không nhìn thấy An và Nam nên người thân của các cháu tỏa đi tìm kiếm khắp nơi và phát hiện hai cháu đã chết đuối trong hồ chứa nước dùng để tưới rau của gia đình bà L.T.L.

Các cơ quan chức năng của TP. Đà Lạt và tỉnh Lâm Đồng đang tiến hành khám nghiệm hiện trường để làm rõ nguyên nhân cái chết của hai cháu bé.

Chính quyền địa phương và các cơ quan đoàn thể của TP. Đà Lạt và Phường 7 đã đến chia buồn, hỗ trợ các gia đình có nạn nhân bị đuối nước tổ chức mai táng.

Kim Anh