2 ngày sau vụ cháy, ngôi nhà trên phố Hàng Ngang bất ngờ phát lửa

Theo thông tin ban đầu, khoảng 5h cùng ngày, lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH Công an quận Hoàn Kiếm nhận được tin báo xảy ra hỏa hoạn tại ngôi nhà 2 tầng trên phố Hàng Ngang.

Điều đáng nói, cách đây 2 ngày (22/4) ngôi nhà này từng xảy ra hỏa hoạn và rất may không thiệt hại về người.



Lực lượng PCCC&CNCH công an quận Hoàn Kiếm điều động 1 xe chữa cháy cùng cán bộ chiến sĩ tới hiện trường dập lửa. Ngay sau đó, đám cháy được dập tắt hoàn toàn.



Được biết, từ khi xảy ra cháy vào ngày 22/4, ngôi nhà trên không có người ở.



Trao đổi với phóng viên, một cán bộ Công an quận Hoàn Kiếm cho biết, nguyên nhân vụ cháy bước đầu được xác định do tàn tro âm ỉ từ đám cháy lần trước đã bén vào vụn gỗ và ván gỗ ép dẫn đến cháy.

Thanh Hà