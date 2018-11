2 người kẹt 5 ngày trong hang: Bãi vàng 'núp' dự án san lấp mặt bằng

Núp bóng dự án san lấp khai thác vàng trái phép

Liên quan vụ việc này, trao đổi với phóng viên, ông Quách Tất Liêm - Chủ tịch UBND huyện Lạc Thủy thông tin, từ tháng 3/2016 đến nay, địa phương nhiều lần xử phạt hành chính đối với chủ mỏ vàng Cột Cờ là ông Bạch Xuân Hưng về hành vi khai thác vàng sa khoáng trái phép.

Ông Liêm giải thích về tình trạng tái diễn vi phạm dẫn đến sự cố là do ông Hưng lợi dụng thời gian khắc phục, sửa chữa đoạn đường bị sạt lở để khai thác vàng vào ban đêm.

Theo tìm hiểu của phóng viên, sau khi xử phạt hành chính mỏ vàng trái phép này cuối năm 2017, ngày 4/1/2018, bà Lâm Thị Kính - Trưởng phòng Tài nguyên môi trường (TN&MT) huyện Lạc Thủy ký hợp đồng san lấp mặt bằng đối với Công ty TNHH Reman Đại Kim với mục đích hoàn trả lại mặt bằng đất để cho người dân sản xuất nông nghiệp.

Cụ thể, bản hợp đồng do bà Kính ký thuê Cty TNHH Reman Đại Kim thực hiện san lấp mặt bằng hơn 7.000m2 theo 3 giai đoạn. Giai đoạn 1: Bơm bớt bùn từ hai hố sâu bằng máy bơm chuyên dụng lên khu vực xử lý. Giai đoạn 2: Lấy đất hỗn hợp khu vực lân cận để lót xuống đáy hố bùn, bên cạnh đó dung máy ủi san gạt lu ủi lấy mặt bằng. Giai đoạn 3: Lấy đất màu từ khu vực khác đến phủ lên bề mặt phục vụ bà con canh tác sau này.

Nội dung bản hợp đồng san lấp do Phòng TN&MT huyện Lạc Thủy ký. Ảnh: N.H

Theo hợp đồng, Phòng TN&MT huyện Lạc Thủy yêu cầu ông Bạch Xuân Hưng – là chủ mỏ vàng khai thác trái phép chịu toàn bộ chi phí cho Cty TNHH Reman Đại Kim thực hiện việc san lấp mặt bằng.

“Cty TNHH Reman Đại Kim phải chịu trách nhiệm về an ninh, an toàn lao động cháy nổ và các quy định khác, đặc biệt không được để các phương tiện có liên quan đến hoạt động đào vàng vào nơi thi công”, bản hợp đồng do Phòng TN&MT huyện Lạc Thủy nêu rõ.

Hợp đồng này có thời hạn 90 ngày để thực hiện. Nếu không đảm bảo tiến độ thực hiện theo thỏa thuận phải báo cáo Phòng TN&MT để đánh giá, gia hạn. Tuy nhiên, đến hết thời hạn thực hiện ngày 4/4/2018 Cty TNHH Reman Đại Kim chưa hoàn thành mặt bằng theo hợp đồng. Qua giám sát, UBND xã Thanh Nông có báo cáo nhưng Phòng TN&MT không gia hạn hoặc chấm dứt như điều lệ trong hợp đồng này.

Trong khi đó, nguồn tin từ UBND xã Thanh Nông cho biết, trong và sau thời hạn thực hiện san lấp mặt bằng, ông Bạch Xuân Hưng vẫn khai thác vàng trái phép.

Tới thời điểm xảy ra sự cố sập mỏ vàng, mặt bằng tại khu vực này vẫn chưa được san gạt. Ảnh: Mạnh Thắng

Trao đổi với Tiền Phong, ông Bạch Bá Hán - Chủ tịch UBND xã Thanh Nông cho biết, xã thành lập tổ giám sát, khi hết thời hạn hợp đồng san lấp xã có đề nghị nhưng tới tháng 8/2018, Phòng TN&MT huyện mới chấm dứt hợp đồng.

Nhiều thiết bị khai thác vàng đã bị công an huyện thu giữ trong ngày thanh lý hợp đồng san lấp. Nhưng chỉ 20 ngày sau, toàn bộ số máy móc đã được bàn giao trả lại. Đến ngày 4/11, xảy ra sự cố bục túi nước trong hang khiến hai công nhân bị mắc kẹt.

Khả năng sống sót gần như không còn Liên quan vụ hai phu vàng mắc kẹt trong hang núi đá Cột Cờ, thuộc địa phận thôn Lộng, xã Thanh Nông (Lạc Thủy, Hòa Bình), sang 8/11, Ban chỉ đạo tìm kiếm cứu hộ cho biết, vẫn chưa thể tiếp cận vị trí hai công nhân. Công tác cứu hộ gặp khó do thời tiết mưa, nước ngầm dâng lên và lượng lớn bùn đất trong hang đặc. Có mặt tại hiện trường, ông Nguyễn Văn Hải, Phó chủ tịch UBND huyện Lạc Thủy cho biết, không gian bên trong rất rộng, bề mặt hang không bằng phẳng. Chỗ sâu xuống 3 m, nhưng có chỗ lại nhô cao lên. Uớc tính trong hang còn khoảng 3.000m3 bùn trên tổng số 5.000m3. Hiện các lực lượng tiếp tục bơm nước trở lại để đánh loãng bùn, sau đó hút ra. Huyện Lạc Thủy cũng huy động thêm dân quân tự vệ và bộ đội công binh ở các địa phương khác để hỗ trợ tìm kiếm. "Khả năng sống sót của nạn nhân gần như không còn vì bùn đổ ập từ ngoài cửa hang vào, khó có thể chạy thoát", ông Hải nói. Sáng 8/11, lực lượng chức năng vẫn chưa thể tiếp cận vị trí 2 phu vàng mắc kẹt. Ảnh: Nguyễn Hoàn Vẫn túc trực trước cửa hang vàng trái phép, hàng chục người thân hai công nhân mắc kẹt vẫn kiên nhẫn mong ngóng hy vong lực lượng chức năng đưa người thân ra ngoài. Người nhà nạn nhân cho biết, họ đã mang đủ đồ để chuẩn bị cho tình huống xấu nhất. Do khu vực tìm kiếm mở rộng nên hai lán trại của người nhà nạn nhân cũng được dựng lại cách vị trí cũ 50 m (cách cửa hang khoảng 200 m).

Nguyễn Hoàn