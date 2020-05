3 người đuối nước trên hồ Trị An dịp nghỉ lễ

Quảng cáo

Chiều 2/5, Đội Chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ khu vực Trảng Bom – thuộc Phòng Cảnh sát phòng cháy Công an tỉnh Đồng Nai đã tìm, vớt được thi thể anh N.H.V (SN 1998, ngụ tại xã Vĩnh Tân, huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai) bị đuối nước trên hồ Trị An và bàn giao cho gia đình lo hậu sự.

Lực lượng cứu nạn đưa thi thể nạn nhân V. lên bờ



Được biết, vào buổi sáng cùng ngày anh V. cùng nhóm bạn tổ chức dã ngoại ở khu vực bờ hồ Trị An (thị trấn Vĩnh An, Vĩnh Cửu). Sau đó, anh V. cùng các bạn xuống hồ tắm, do không biết bơi nên anh V. đã bị đuối nước.

Trước đó, vào ngày 29/4, một nhóm 4 em học sinh từ TP Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai đến một nhánh của lòng hồ Trị An (thuộc xã Hiếu Liêm, huyện Vĩnh Cửu) câu cá. Đến 15 giờ 20 phút thì 2 em N.H.N (SN 2003) và N.A.K (SN 2004) xuống hồ tắm và bị đuối nước.

Theo lực lượng cứu hộ, khu vực hồ Trị An có diện tích mặt nước rộng lớn, các nhánh bờ thuộc hồ Trị An có rất nhiều xoáy nước ngầm và các hố dạng lòng chảo, nếu người dân không biết bơi xuống nước rất dễ bị nước cuốn hoặc sụp hố dẫn đến đuối nước.

Những ngày nghỉ, lễ người dân thường về đây vui chơi, câu cá, dã ngoại rất đông. Nhiều vụ đuối nước đã xảy ra do người dân xuống hồ bơi nhưng không biết bơi hoặc xuống nước nhưng không có các giải pháp an toàn.

Mạnh Thắng