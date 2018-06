30 người chết, mất tích do mưa lũ

Trong 19 người chết, Hà Giang bị 5 người do sập nhà, Lai Châu 14 người do sạt lở đất, lũ cuốn trôi và sạt lở đất đá, nhà sập. Đến nay, 11 người bị lũ cuốn trôi ở Lai Châu vẫn chưa tìm thấy. Mưa lũ những ngày qua cũng làm đổ, cuốn trôi 120 ngôi nhà; gần 600 nhà bị hư hỏng, di dời khẩn cấp; 1.500 nhà còn bị ngập nước, gần 720 ha lúa và hoa màu bị thiệt hại… Trong đó, thiệt hại nặng nhất là Hà Giang, Lai Châu, Thái Nguyên, Tuyên Quang, Điện Biên.

Theo báo cáo nhanh từ các địa phương, nhiều tuyến quốc lộ, tỉnh lộ bị sạt lở nghiêm trọng, phải huy động nhiều lực lượng tham gia khắc phục, thông tuyến. Tại Hà Giang, hiện Quốc lộ 4C bị sạt nhiều vị trí: Km42+980, Km44+410, Km69+290, Km93+600 gây tắc đường, dự kiến thông xe vào chiều tối 26/6.

Ngoài ra, có nhiều vị trí trên Quốc lộ 4C bị ngập nước (có nơi ngập 1,2m), gây tắc đường, phải chờ nước rút. Trên Quốc lộ 34, có nhiều vị trí bị sạt, xói lở lề, mặt đường tuy nhiên không gây tắc đường. Còn Quốc lộ 279 bị sụt tại Km0+750, xe có thể lưu thông.

Tương tự, tại Lai Châu, nhiều đoạn trên quốc lộ 4D, 4H, 12, 279, 32 bị sạt, sụt, cầu bị hỏng. Ở Lào Cai có Quốc lộ 279 bị sạt taluy dương từ Km152 - Km156+500 gây tắc đường; xói lề, mặt đường Km146+850, lũ cũng làm đứt mất nền mặt đường dài 45m.

Hiện các lực lượng chức năng đang khắc phục, để thông xe trong thời gian sớm nhất. Thống kê ban đầu cho thấy, tổng thiệt hại do mưa lũ gây ra tại các tỉnh nói trên hơn 440 tỷ đồng, trong đó nặng nhất là Lai Châu 300 tỷ đồng, Hà Giang trên 120 tỷ đồng, Tuyên Quang 10 tỷ đồng…

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, Bắc bộ sẽ có mưa rào và dông trên diện rộng, vùng núi trung du có mưa vừa, có nơi mưa to, riêng khu Đông Bắc có mưa to đến rất to đến hôm nay (27/6). Các khu vực ở Lai Châu, Điện Biên, Lào Cai, Hà Giang, Cao Bằng, Quảng Ninh, Lạng Sơn tiếp tục có nguy cơ cao xảy ra lũ quét và sạt lở đất.

Nam Khánh - Hòa Hội