31 lính cứu hỏa bị axit văng vào người, mắt trong vụ cháy khu chế xuất

Lính cứu hỏa bị bỏng hóa chất khi chữa cháy ở khu chế xuất Tân Thuận Chữa cháy trong khu chế xuất Tân Thuận (quận 7, TP.HCM), nhiều lính cứu hỏa bị bỏng do các loại hóa chất tại đây bắn vào người.

Ngày 1/5, đoàn công tác do đại tá Huỳnh Quang Tâm, Trưởng phòng cảnh sát PCCC và Cứu nạn cứu hộ (PC07), Công an TP.HCM, làm trưởng đoàn đã đến đến thăm, động viên các cán bộ chiến sĩ bị thương khi làm nhiệm vụ chữa cháy tại Công ty Cổ phần CX Technology Việt Nam (Khu chế xuất Tân Thuận, quận 7) vào chiều 30/4.



Theo đại tá Huỳnh Quang Tâm, vụ hỏa hoạn bắt nguồn từ kho xưởng của công ty với diện tích cháy gần 1.000 m2 đã khiến 31 lính cứu hỏa bị bỏng, bị thương bởi các mảnh kim loại và hóa chất độc hại văng vào người, mắt trong lúc thực hiện nhiệm vụ.





Nằm tại bệnh viện Chấn thương chỉnh hình, thiếu tá Hoàng Hữu Nam, Phó đội trưởng PCCC và Cứu nạn cứu hộ thuộc PC07, đang phải điều trị vết thương do mảnh kính cắt đứt gân tay khi cùng đồng đội tiếp cận hiện trường vụ cháy trươc đó."Vết thương xảy ra khi tôi cùng anh em lên cầu thang tìm vị trí thuận lợi tiếp cận hiện trường, phun nước vào đám cháy. Trong lúc thao tác thì tay quẹt trúng các mảnh kính bị bể làm đứt gân tay. Sau sự cố được đồng đội đưa ra và được bác sĩ sơ cứu rồi chuyển vào bệnh viện", thiếu tá Nam kể lại.Bên cạnh đó, thượng sĩ Ngô Quang Hiếu, cán bộ đội PCCC và Cứu nạn cứu hộ Khu vực 1 thuộc PC07 cùng nhiều đồng đội của mình đang chữa trị tại Bệnh viện 30/4 do bị các hóa chất gây bỏng ở hai chân, bị axit văng vào mắt trong lúc thực hiện nhiệm vụ.Theo thượng sĩ Hiếu, bên trong khu xưởng gặp sự cố có nhiều bình ắc quy chứa axit, khi đám cháy xảy ra, lượng axit nóng chảy hòa theo nước tràn ra bên ngoài."Trong nước có axit nên khi đi vào hai chân, tay và mắt của tôi và nhiều đồng đội khác đi cùng bị dính axit gây bỏng rát. Sau khi chúng tôi thoát ra ngoài phải nhờ sự can thiệp từ lực lượng y tế", thượng sĩ Ngô Quang Hiếu nói.Trước đó, chiều 30/4, Cảnh sát PCCC&CNCH Công an TP.HCM đã huy động 137 lính cứu hỏa cùng 21 xe chữa cháy chuyên dụng đến hiện trường vụ hỏa hoạn tại Công ty Cổ phần CX Technology Việt Nam (Khu chế xuất Tân Thuận, quận 7) để dập lửa.Công ty có tổng diện tích 38.000 m2. Theo thống kê, đến 20h10, đám cháy được dập tắt hoàn toàn, diện tích cháy khoảng 800/38.000m2.Tài sản bị cháy chủ yếu là các linh kiện điện tử, trong đó đặc biệt có các bình ắc quy chứa axit. Trong quá trình chữa cháy, những hóa chất này chảy tràn lẫn trong nước nên nhiều cán bộ chiến sĩ đã tiếp xúc gây bỏng rát.Vụ hỏa hoạn đã khiến 31 chiến sĩ bị bỏng, trong đó 26 chiến sĩ bị nhẹ và 5 chiến sĩ bị nặng đang được điều trị tại các bệnh viện.

