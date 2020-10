350 đại biểu tham gia Đại hội Đảng bộ tỉnh Bình Phước

Đồng chí Trần Thanh Mẫn - Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; đồng chí Nguyễn Minh Triết - nguyên Chủ tịch nước; đại diện Ban Tổ chức, Ủy ban Kiểm tra, Ban Dân vận, Ban Kinh tế, Ban Nội chính Trung ương và Văn phòng Trung ương Đảng; các đồng chí lãnh đạo tỉnh Bình Phước qua các thời kỳ; lãnh đạo tỉnh Bình Dương, Đảng ủy - Bộ Tư lệnh Quân khu 7, Đảng ủy - Bộ Tư lệnh bộ đội biên phòng, Đảng ủy - Bộ Tư lệnh Binh đoàn 16.., tham dự phiên khai mạc.

Các đại biểu tham dự Đại hội

Bí thư Tỉnh ủy Bình Phước Nguyễn Văn Lợi báo cáo tại Đại hội

Trước đó, chiều 1/10, Đại hội đã diễn ra phiên trù bị với các nội dung: Bầu Đoàn Chủ tịch, Đoàn Thư ký, Ban Thẩm tra tư cách đại biểu; thông qua Chương trình, Nội quy, Quy chế làm việc của Đại hội; quán triệt Quy chế bầu cử trong Đảng; phân tổ đại biểu thảo luận, phổ biến việc thảo luận của các Tổ đại biểu, hướng dẫn sinh hoạt đại biểu dự đại hội, hướng dẫn bỏ phiếu tại Đại hội; thông qua Báo cáo tổng hợp ý kiến đóng góp vào dự thảo văn kiện Đại hội lần thứ XIII của Đảng.

Theo đó, 100% đại biểu tán thành Đoàn Chủ tịch Đại hội gồm 15 đồng chí; Đoàn Thư ký có 3 đồng chí; Ban Thẩm tra có 3 đồng chí.

Theo báo cáo chính trị trình bày tại Đại hội, nhiệm kỳ 2015-2020, các chỉ tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết đề ra đều được triển khai thực hiện quyết liệt. Trong 15 nhóm chỉ tiêu cơ bản, có 8 nhóm chỉ tiêu vượt, 6 nhóm chỉ tiêu đạt, 1 chỉ tiêu gần đạt. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng.

Tốc độ tăng trưởng GRDP bình quân hàng năm giai đoạn 2015-2020 đạt 7,25%, tăng 0,12% so với nhiệm kỳ trước. GRDP bình quân đầu người đạt 67,3 triệu đồng (tương ứng 3.000 USD), bằng 1,54 lần so với năm 2015. Thu ngân sách của tỉnh tăng gấp hơn 2 lần so với Nghị quyết đề ra, tốc độ tăng thu bình quân đạt 22%/năm, ước năm 2020 đạt trên 10.000 tỷ đồng. Thu hút đầu tư trong nước được 784 dự án với số vốn đăng ký là 59.890 tỷ đồng, tăng 3,1 lần về số dự án và tăng 2,7 lần về số vốn so với giai đoạn 2011-2015.

Các lĩnh vực văn hóa - xã hội, quốc phòng - an ninh; công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, xây dựng hệ thống chính trị có nhiều đổi mới thực chất. Trong nhiệm kỳ, tỉnh đã quyết liệt sắp xếp tổ chức bộ máy tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả theo tinh thần Nghị quyết số 18-NQ/TW, 19-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII bằng việc cụ thể hóa thành Đề án 999 của Tỉnh ủy, với mục tiêu trọng tâm “4 giảm, 4 tăng”.

Sau 2 năm thực hiện, toàn tỉnh đã giảm 138 đầu mối cấp phòng, giảm 210 lãnh đạo các cấp và 1.845 biên chế. Đối với đơn vị sự nghiệp công lập, giảm 03 đơn vị cấp tỉnh, 21 đơn vị thuộc sở, 40 đơn vị trực thuộc UBND cấp huyện.

Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025 được tiến hành từ ngày 01 đến ngày 03/10/2020. Chủ đề Đại hội lần này là: “Nâng cao vai trò lãnh đạo của Đảng, phát huy truyền thống cách mạng và sức mạnh đại đoàn kết toàn dân; tập trung phát triển kinh tế, chăm lo đời sống nhân dân, đảm bảo quốc phòng - an ninh vững chắc”. Phương châm Đại hội: “Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Sáng tạo - Phát triển”. 350 đại biểu đại diện cho gần 37.000 đảng viên của tỉnh tham dự Đại hội.

Hương Chi