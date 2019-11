39 người tử vong tại Anh: Hà Tĩnh tiếp nhận 8 thi hài đầu tiên

Quảng cáo

Chiều ngày 27/11, trao đổi với Tiền Phong, ông Bùi Huy Cường, Phó chủ tịch UBND huyện Can Lộc (Hà Tĩnh) cho biết, đến khoảng 13h chiều nay, 8 nạn nhân tử vong tại Anh đã được đưa từ sân bay Nội Bài về tại địa phương để bàn giao cho gia đình tổ chức lo mai táng.

“8 nạn nhân được 8 xe cứu thương chở di chuyển từ sân bay Nội Bài về quê nhà. Trước mắt chính quyền địa phương đã thăm hỏi, động viên đồng thời hỗ trợ các gia đình tổ chức mai táng cho các nạn nhân”, ông Cường cho hay.

Theo ghi nhận, khoảng 13h trên các con đường dẫn vào xã Thiên Lộc, Thanh Lộc, thị trấn Nghèn của huyện Can Lộc đông kín người, các lực lượng công an được cử đến để đảm bảo an toàn an ninh tại khu vực này.

Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Ngoại giao đã phối hợp với các cơ quan chức năng và địa phương trong nước đưa 16 trong tổng số 39 thi hài/di hài của các nạn nhân thiệt mạng tại hạt Essex, đông bắc London, Anh về tới sân bay Nội Bài vào sáng ngày 27/11. Trong 16 thi hài được đưa về hôm nay là các nạn nhân đến từ 3 tỉnh miền Trung, gồm Nghệ An, Hà Tĩnh và Quảng Bình.

Những chiếc xe cứu thương chở thi hài nạn nhân về quê để tổ chức bàn giao cho gia đình.

Trước đó, vào ngày 23/10, Cảnh sát Anh đã phát hiện 39 thi thể người di cư (31 nam, 8 nữ) bên trong một chiếc xe container ở hạt Essex - London. Nạn nhân được xác định là người Việt Nam, trong đó, tỉnh Nghệ An có 21 người, Hà Tĩnh 10 người; còn lại có hộ khẩu ở Hải Phòng, Hải Dương, Quảng Bình, Thừa Thiên - Huế.

Hoài Nam