4 trong số 8 ngư dân Quảng Ngãi bị tàu Trung Quốc đâm chìm đã vào bờ an toàn

Ngay khi vào đất liền, tất cả 16 ngư dân trên được các chiến sĩ Trạm kiểm soát biên phòng Sa Kỳ và ngành y tế huyện Bình Sơn tiến hành kiểm tra thân nhiệt, phun thuốc khử trùng toàn bộ tàu và khu vực xung quanh, đồng thời đưa toàn bộ 16 ngư dân đi cách ly tập trung tại cơ sở 2 của Trung tâm y tế huyện Bình Sơn theo quy định để phòng ngừa dịch COVID -19.

Ông Nguyễn Thanh Hùng - Chủ tịch Nghiệp đoàn Nghề cá xã Bình Châu, cho biết: “Tàu của ông Thọ gồm có 8 ngư dân. Hiện còn 4 ngư dân nữa đang được tàu cá QNg 90929 TS của ngư dân Nguyễn Thành Linh đưa vào bờ, dự kiến mấy hôm nữa tàu sẽ về tới”.Như Tiền Phong đưa tin, vào khoảng 3 giờ sáng ngày 2/4, tàu cá QNg 90617 TS do ông Trần Hồng Thọ (1987, ở thôn Phú Quý, xã Bình Châu, huyện Bình Sơn, Quảng Ngãi) làm chủ, kiêm thuyền trưởng cùng 7 thuyền viên khác đang hoạt động khai thác hải sản tại ngư trường vùng biển Hoàng Sa, đã bị tàu Trung Quốc số hiệu 4301 cố tình đâm chìm tại tọa độ16 độ 42 phút độ vĩ bắc - 112 độ 25 phút 44 giây độ kinh đông, gần đảo Phú Lâm (thuộc quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam).

Tàu cá QNg 90617 TS của ông Trần Hồng Thọ bị đâm chìm ở Hoàng Sa sáng ngày 2/4/2020 - ảnh ngư dân cung cấp

Sau khi bị tông chìm, có 3 tàu cá khác, gồm tàu QNg 90045 TS (do ông Đặng Tự làm thuyền trưởng), tàu QNg 90399 TS do ông Đặng Dũng làm chủ và tàu cá QNg 90929TS do ngư dân Nguyễn Thành Linh làm chủ (cả ba đều ở xã Bình Châu) đến để cứu hộ tàu gặp nạn.