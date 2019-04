7 điểm checkin gần Hà Nội đẹp như mơ và dễ đi dịp 30/4

Vườn quốc gia Cúc Phương

Vườn quốc gia Cúc Phương cách Hà Nội khoảng 120 km theo hướng quốc lộ 1A, nằm trên địa bàn ba tỉnh Ninh Bình, Hòa Bình và Thanh Hóa.

Vườn quốc giá Cúc Phương là một địa điểm du lịch nổi tiếng về sinh thái, môi trường của tỉnh Ninh Bình. Du khách đến đây để khám phá hệ động thực vật phong phú, chiêm ngưỡng cảnh quan thiên nhiên đẹp, tham gia các chương trình du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng, lửa trại, mạo hiểm, nghiên cứu và văn hóa lịch sử.

Rừng cúc phương còn có các cây cổ thụ đặc trưng, trong đó đặt biệt nhất là Cây chò ngàn năm tuổi.

Ngoài ra, du khách có thể đi thăm Động Phò Mã. Chặng đường đi bộ vào thăm động Phò Mã từ hồ Yên Quang số 3 dài khoảng 2 km, bạn phải chuẩn bị giày đi rừng, nước uống và bắt buộc phải có hướng dẫn viên của Vườn.

Đẹp ngỡ ngàng mùa bướm trắng bay rợp trời ở Cúc Phương

Mùa bướm ở rừng Cúc Phương bắt đầu từ khoảng cuối tháng 4, đầu tháng 5. Đến vườn quốc gia mùa này, du khách sẽ được ngắm nhìn muôn vàn cánh bướm dập dìu hệt như khung cảnh thần tiên trong truyện cổ tích.



Ngoài thiên nhiên xanh mát, những đàn bướm hàng trăm con tụ lại xuất hiện nhiều dần theo lối vào của khu du lịch. Phổ biến nhất tại đây là bướm trắng, bên cạnh đó là những loài nhiều màu sắc hơn như bướm phượng, bướm khế… Theo kinh nghiệm của nhiều du khách, thời gian lý tưởng để ngắm đàn bướm là những ngày trời nắng.

Giá vé hiện tại để vào tham quan rừng Cúc Phương hiện tại là 40.000 đồng/lượt (không bao gồm các chi phí dịch vụ như thuê xe đạp, bơi thuyền, hướng dẫn viên, v.v..)

Bạn có thể tham quan Cúc Phương trong ngày, hoặc nếu muốn trải nghiệm và khám phá trọn vẹn hơn thì có thể chọn chuyến đi 2 đến 3 ngày, gần Cúc Phương có các khu nghỉ dưỡng, khách sạn, nhà nghỉ từ sang trọng đến giá bình dân cho bạn lựa chọn.

Khoảng thời gian từ tháng 12 đến tháng 4 (mùa khô) được xem là thời điểm thích hợp nhất để du lịch vườn Cúc Phương, lúc này thời tiết mát mẻ những cơn mưa rừng dữ dội đã đi qua. Không nên du lịch vào những ngày mưa vì lúc này thời tiết ẩm ướt và có nhiều muỗi vắt không thuận tiện đi lại.

Núi Trầm

Nằm ở xã Phụng Châu, huyện Chương Mỹ, cách trung tâm Hà Nội chưa đầy 30 km.

Bạn chỉ mất khoảng 45 phút đến một giờ đồng hồ đi xe máy theo đường quốc lộ 6 để đến nơi được ví như “cao nguyên đá” gần Hà Nội.

Ngọn núi này không quá cao nhưng địa hình đẹp, với nhiều hang và con đường mòn uốn lượn trong các thung lũng bằng phẳng, xen kẽ là bãi cỏ xanh mượt, giúp bạn tha hồ "sống ảo" và dạo chơi. Núi Trầm thích hợp cho những buổi picnic trong ngày hay cắm trại qua đêm. Ở gần núi có một vài ngôi chùa mà bạn có thể đến tham quan như chùa Trầm, chùa Vô Vi, chùa Long Tiên...

Chi phí cho một chuyến picnic ở Núi Trầm khá rẻ, chia đầu người khoảng trên dưới 200.000 đồng. Nếu bạn ngại phải mang nhiều đồ cồng kềnh, dưới chân núi có cửa hàng cho thuê đủ thứ như lều trại, đèn, bếp, vỉ nướng, bát đũa… Lều to 4 người có giá 100.000 đồng một đêm, lều 2 người 70.000 đồng một đêm, đồ dùng từ 15.000 đồng.

Vườn quốc gia Ba Vì

Nằm cách Hà Nội khoảng 50 km, từ lâu vườn quốc gia Ba Vì đã trở thành điểm đến lý tưởng cho những chuyến du lịch ngắn ngày.

Do nằm ở địa hình cao, nhiệt độ tại đây luôn thấp hơn thông thường 3-4 độ C, phù hợp tránh nóng. Những điểm tham quan phổ biến tại vườn quốc gia Ba Vì là khu rừng thông ở coste 400, nhà thờ đổ do người Pháp xây dựng ở coste 800 và đền Thượng, đền thờ Bác Hồ ở đỉnh núi cao 1.100 m so với mực nước biển.

Ưu điểm tiếp theo của địa điểm này là khá gần các danh thắng khác để bạn khám phá như Thiên Sơn Suối Ngà, hồ Tiên Sa, Ao Vua… với hệ thống suối, thác và hồ bơi tự nhiên.

Giá vé vào cửa vườn quốc gia Ba Vì là 60.000 đồng một người và 30.000 đồng với học sinh, sinh viên.

Làng cổ Đường Lâm

Làng Đường Lâm cách trung tâm Hà Nội khoảng 45 km, thuộc địa phận thị xã Sơn Tây. Từ Hà Nội, du khách có thể đến đây bằng xe máy, ôtô, xe buýt rất dễ dàng.

Đây là một trong những ngôi làng Việt cổ còn lại đến ngày nay, với hơn 950 ngôi nhà xưa, xây từ đất và đá ong, kết nối với nhau bằng những con ngõ nhỏ quanh co. Người dân tại đây vẫn trồng lúa và làm các nghề truyền thống theo phương pháp thủ công.

Ngoài đi dạo khám phá làng, du khách còn có thể tham quan nghề làm tương, kẹo lạc, bánh gai… trong bối cảnh như hàng trăm năm trước. Những điểm tham quan chính tại đây gồm làng Mông Phụ, chùa Mía, lăng Ngô Quyền, đền thờ Phùng Hưng, nhà thờ thám hoa Giang Văn Minh.

Bạn có thể đến tham quan làng cổ Đường Lâm bất cứ thời điểm nào trong năm. Tuy nhiên, thời điểm đẹp nhất là mùa lễ hội và mùa lúa chín. Vào tháng 5, 6 hàng năm – khi những cánh đồng lúa vào độ chín rộ, làng cổ Đường Lâm vào ngày mùa. Những con đường ở Đường Lâm trải đầy thóc và rơm khô tạo nên một khung cảnh làng quê yên bình, ấm no hiếm nơi nào khác có được.

Du khách sau khi mua vé với giá 20.000 đồng mỗi người có thể tự do khám phá tất cả địa danh hoặc trả thêm tiền để thuê xe đạp, ăn uống và ngủ qua đêm.

Hồ Đồng Mô

Hồ nước rộng 200 ha dưới chân núi Ba Vì cách trung tâm Hà Nội khoảng 50 km về phía tây. Theo truyền thuyết, đây là nơi diễn ra cuộc chiến giành công chúa Mị Nương giữa Sơn Tinh và Thủy Tinh. Ngày nay, hồ Đồng Mô là điểm đến du lịch ngắn ngày, phù hợp với những hoạt động ngoài trời như picnic, team building bởi không gian rộng. Những điểm thu hút người dân và du khách chủ yếu ở hai bên tuyến đường ven hồ với các bãi đất phẳng và rừng cây. Đồng Mô còn nổi tiếng bởi sân golf độc đáo nằm trên hòn đảo giữa hồ. Du khách đến đánh golf sẽ phải di chuyển tới đảo bằng cano.

Khi tới Đồng Mô, du khách không phải trả bất cứ khoản phí gì trừ khi có nhu cầu thuê cano, nghỉ ở khu Sơn Tinh Camp hoặc biệt thự Phan Thị.

Hồ Đồng Mô là nơi để bạn rong chơi, nghỉ ngơi và thư giãn trong những dịp cuối tuần. Bạn cũng có thể chụp ảnh, chơi golf, trượt cỏ bên hồ Đồng Mô hay lưu trú tại những khu nghỉ dưỡng gần đó để thỏa thích tận hưởng những giây phút êm đềm, bình yên chẳng vướng bận những lo toan của cuộc sống sầm uất ở nơi phố thị.

Tam Đảo

Nơi này được biết tới là một điểm du lịch cuối tuần lý tưởng nằm cách thủ đô 70 km.

Tam Đảo có nhiều biệt thự, khách sạn tuổi đời hàng chục năm, và cả những khu nghỉ dưỡng sang trọng phù hợp với nhiều yêu cầu của du khách. Ở thị trấn, những điểm tham quan đông khách nhất là nhà thờ, tháp truyền hình, đền Bà chúa thượng ngàn, thác Bạc…

Nếu muốn nhiều trải nghiệm hơn, bạn có thể tham gia vào các chuyến trekking lên đỉnh núi, xuyên rừng đến chùa Địa Ngục.

Nếu đi từ hai người trở lên, một chuyến đi hai ngày một đêm tới Tam Đảo hết trung bình 600.000 đồng, đã bao gồm tiền xăng xe, phòng nghỉ bình dân và ăn uống