8 ngư dân bị đâm chìm tàu giữa Hoàng Sa đang vào bờ

Trước đó, ngày 2/4, UBND tỉnh Quảng Ngãi có văn bản gửi Bộ Ngoại giao, Ủy ban quốc gia Ứng phó sự cố thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn, Trung tâm Phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải khu vực 2 và các đơn vị liên quan, báo cáo về thông tin tàu cá của ngư dân Bình Sơn, Quảng Ngãi “bị tàu nước ngoài tông chìm” trên vùng biển Hoàng Sa.

Theo đó, tàu cá số hiệu QNg 90617-TS công suất 420CV do ông Trần Hồng Thọ (SN 1987 ở thôn Phú Quý, xã Bình Châu, huyện Bình Sơn, Quảng Ngãi) làm chủ, xuất bến Sa Kỳ ngày 20/3/2020 hành nghề tại khu vực quần đảo Hoàng Sa, trên tàu có 8 ngư dân.

Lúc 6 giờ ngày 2/4, bà Nguyễn Thị Chi (vợ ông Trần Hồng Thọ) nhận được thông tin tàu cá của ông Thọ bị tàu nước ngoài tông chìm ở đảo Phú Lâm (thuộc quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam), tọa độ 16 độ 42 phút độ vĩ bắc - 112 độ 25 phút 44 giây độ kinh đông.

Sau khi bị tông chìm, có 3 tàu cá khác, gồm: Tàu QNg 90045-TS (do ông Đặng Tự làm thuyền trưởng), cùng tàu cá QNg 90399-TS do ông Đặng Dũng làm chủ và tàu cá QNg 90929-TS do ngư dân Nguyễn Thành Linh làm chủ (cả ba đều ở xã Bình Châu) đến để cứu hộ tàu gặp nạn. Nhưng khi đến nơi cả 3 tàu này không thấy phương tiện và ngư dân trên tàu cá QNg 90617-TS mà chỉ thấy một tàu sắt màu trắng của Trung Quốc đang kiểm soát tại đây. Ngay sau đó các ngư dân điện báo tình hình về đất liền.

UBND tỉnh Quảng Ngãi đề nghị Ủy ban quốc gia Ứng phó sự cố thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn, Trung tâm Phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải khu vực 2 sớm có biện pháp hỗ trợ kịp thời tìm kiếm các ngư dân tàu cá QNg 90617-TS. Đồng thời đề nghị Bộ Ngoại giao xem xét, có biện pháp hỗ trợ nhằm đảm bảo cho tàu thuyền và ngư dân Việt Nam hoạt động sản xuất an toàn trên biển.

Tàu bị đâm chìm, ngư dân bị đuổi vào bờ

Tối qua (ngày 3/4), bà Nguyễn Thị Chi - vợ thuyền trưởng Trần Hồng Thọ cho biết: Theo tin báo về của chồng, hiện ông Thọ cùng 8 ngư dân của mình đang theo 3 chiếc tàu cá của ngư dân cùng xã trên đường vào bờ.

Theo bà Chi, tàu QNg 90617-TS của ông Thọ sau khi bị đâm chìm ở Phú Lâm (Hoàng Sa), 8 ngư dân trên tàu này đã bị phía Trung Quốc ép lên 2 tàu QNg 90399-TS (của ông Đặng Dũng), và tàu QNg 90929-TS của ông Nguyễn Thành Linh, rồi đẩy đuổi vào bờ.

Trước đó, lúc 2 giờ sáng ngày 2/4, thuyền trưởng Đặng Tự từ ngoài khơi điện vào đất liền thông báo, tàu QNg 90617 - TS của ngư dân Trần Hồng Thọ đã mất tích gần đảo Phú Lâm, có thể đã bị đâm chìm, toàn bộ ngư dân bị bắt giữ. Ông Tự cho biết, trong đêm đó, các ngư dân nghe tiếng kêu cứu thảm thiết từ Icom, sau đó tín hiệu bị sập. Ba tàu cá cùng quê lao đến tọa độ ngư dân kêu cứu, nhưng chỉ thấy một tàu tuần tra của Trung Quốc.

Ông Tự và anh trai là Đặng Tằm đã 3 lần bị Trung Quốc bắt giữ. Theo ông Tự, có thể do thấy các tàu ngư dân quyết tâm tìm cứu bạn nên tàu tuần tra Trung Quốc quay ra xua đuổi. Chưa bao giờ tàu tuần tra Trung Quốc “dai” như lần này, các ngư dân bị họ bám riết, dồn ép cả ngày lẫn đêm, bắn vòi rồng làm vỡ tung cửa kính, phun nước làm gãy trụ đèn tín hiệu, đứt dây thông tin và hư hỏng nhiều thiết bị.

Chiều ngày 2/4, ông Nguyễn Thanh Hùng, Chủ tịch Nghiệp đoàn nghề cá xã Bình Châu, xác nhận: “Khoảng 14 giờ chiều nay (2/4), ngư dân Nguyễn Thành Linh có gọi icom về báo hiện tàu cá QNg 90929-TS do ngư dân Linh làm chủ, trong lúc tìm kiếm đã bị tàu sắt nước ngoài kéo về đảo Phú Lâm. Nghiệp đoàn đang tiếp tục trực icom để tiếp nhận thông tin, báo cáo lên trên diễn biến mới nhất của vụ việc”.

Lên án phía Trung Quốc đâm chìm tàu cá Việt Nam

Ngày 3/4, Hội Nghề cá Việt Nam kịch liệt lên án, phản đối hành động vô nhân đạo của phía Trung Quốc đã đâm chìm, truy đuổi tàu cá, gây nguy hiểm đến tính mạng, thiệt hại tài sản của ngư dân Quảng Ngãi khi đang khai thác hải sản trên vùng biển thuộc quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam. Trong công văn gửi các bộ ngành Trung ương, Hội Nghề cá Việt Nam đề nghị các cơ quan chức năng của Việt Nam phản đối với phía Trung Quốc, yêu cầu chấm dứt ngay những hành động cản trở, tấn công, đâm chìm tàu cá ngư dân Việt Nam khi đang hoạt động trên vùng biển thuộc chủ quyền Việt Nam; có biện pháp đấu tranh kiên quyết với hành động ngang ngược và phi lý của Trung Quốc vi phạm chủ quyền vùng biển Việt Nam.

Hội Nghề cá Việt Nam yêu cầu phía Trung Quốc bồi thường thiệt hại cho ngư dân Quảng Ngãi bị tàu Trung Quốc đâm chìm. Nam Khánh



Hà Anh - Nguyễn Ngọc