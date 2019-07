8.000 người chết do TNGT mỗi năm: Ðiểm đen' trong chính cơ sở đào tạo, đăng kiểm

Quảng cáo

Lái xe dùng ma túy tước bằng vĩnh viễn

Chiều 22/7, Ủy ban An toàn giao thông (ATGT) Quốc gia tổ chức Hội nghị sơ kết về công tác bảo đảm trật tự ATGT 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ trong thời gian tới. Theo ông Khuất Việt Hùng, Phó Chủ tịch Ủy ban ATGT Quốc gia, trong 6 tháng đầu năm toàn quốc xảy ra hơn 8.300 vụ tai nạn giao thông (TNGT), làm chết 3.810 người, bị thương hơn 6.300 người. So với cùng kỳ năm ngoái, TNGT giảm cả 3 tiêu chí nhưng vẫn diễn biến phức tạp khi xảy ra 19 vụ tai nạn đặc biệt nghiêm trọng, làm chết 73 người, bị thương 87 người. Nhiều vụ tai nạn xe khách, xe tải xảy ra do lái xe vi phạm quy định về nồng độ cồn, sử dụng ma túy, gây bức xúc trong dư luận.

Đề cập việc xử phạt lái xe vi phạm nồng độ cồn và sử dụng ma túy, Thứ trưởng Bộ Công an Nguyễn Văn Sơn cho biết, trong 6 tháng qua, lực lượng chức năng đã phát hiện xử lý 78.117 trường hợp vi phạm quy định về nồng độ cồn và hàng trăm trường hợp lái xe dương tính với ma túy. Tuy nhiên, theo ông Sơn, việc xử lý lái xe sử dụng ma túy và vi phạm nồng độ cồn vẫn còn những khó khăn, hạn chế. Nhiều lái xe đối phó, không hợp tác, khiến việc xử lý càng khó khăn.

Phó Chủ tịch UBND TPHCM Võ Văn Hoan nhận xét: “Số vụ xử lý vi phạm nồng độ cồn và ma túy vẫn còn thấp so với thực tế”. Lãnh đạo các tỉnh Quảng Ninh, Hải Dương và nhiều địa phương đều cho rằng, mức xử phạt lái xe uống rượu bia, ma túy còn thấp nên chưa đủ sức răn đe. Hành vi sử dụng ma túy chỉ bị tước bằng lái xe trong một thời gian nhất định dễ dẫn đến nguy cơ tái diễn vi phạm, vì bỏ ma túy không dễ. Lãnh đạo các địa phương đề nghị xây dựng cơ sở dữ liệu về lái xe sử dụng ma túy, tránh trường hợp lái xe khi bị cho thôi việc từ doanh nghiệp này thì chuyển sang lái xe cho doanh nghiệp khác, thậm chí từ tỉnh này chạy sang tỉnh khác hành nghề.

“Để cai được ma túy là không hề dễ. Do đó, nếu chỉ tạm giữ bằng lái một thời gian thì những trường hợp này vẫn có cơ hội lái xe, dễ dẫn đến tai nạn thảm khốc. Do đó, cần có quy định chặt chẽ, thậm chí là tước bằng lái xe đối với người nghiện ma túy”, Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Việt Tiến đề xuất. Ông Lại Thanh Sơn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang lưu ý cần phải có cách thức thống kê TNGT cho đúng với thực tế để có “thuốc trị” đúng “bệnh”. Ông Sơn cho biết, trước đây, số liệu TNGT giữa các đơn vị trong tỉnh, như công an, y tế, viện kiểm sát… thường vênh nhau, không phản ánh đúng thực tế. Sau khi thay đổi cách thống kê thì năm 2018, Bắc Giang trở thành địa phương có số vụ TNGT tăng cao nhất cả nước, tăng trên 100%”. Từ thực trạng này, tỉnh đã có hàng loạt các giải pháp quyết liệt nên 6 tháng đầu năm, Bắc Giang giảm cả số vụ tai nạn, số người chết và số người bị thương do TNGT.

Xuất hiện “điểm đen” trong đào tạo và đăng kiểm



Nhắc đến con số 8.000 người chết vì TNGT hằng năm, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh mục tiêu bảo đảm an toàn, tính mạng cho mọi người dân. “Tính mạng con người trên hết, cần quan tâm công việc quan trọng này để xã hội bình yên, gia đình hạnh phúc hơn, giảm đau khổ cho người dân. Đó là nhiệm vụ rất nặng nề”, Thủ tướng nói. Theo Thủ tướng, TNGT tuy đã giảm ở cả ba tiêu chí là số vụ, số người chết và số người bị thương, song vẫn còn rất lớn. “Các cuộc chiến tranh gần đây chưa bao giờ chết 8.000 người nhưng nước ta một năm TNGT làm chết mấy nghìn người. Chúng ta thấy mức độ thiệt hại của người dân lớn rất nhiều”, Thủ tướng nói.

Thủ tướng lưu ý tình trạng xuất hiện “điểm đen” ngay trong chính cơ quan đào tạo lái xe và đăng kiểm. “Điểm đen đó còn nguy hiểm hơn “điểm đen” trên đường giao thông”, Thủ tướng nói và dẫn chứng lại việc Cục Đăng kiểm thu hồi giấy phép hoạt động của trung tâm đăng kiểm tại Bắc Giang do hành vi cấp khống cho xe kinh doanh vận tải. Hay gần đây báo chí phản ảnh có những trung tâm đào tạo lái xe dễ nổi tiếng đến nỗi “có cả những phương thức đảm bảo thi là đỗ”. “Đây là vấn đề rất nguy hiểm, rất báo động. Đăng kiểm xe xấu thành tốt, đào tạo thì không nghiêm khắc. Các cơ quan, địa phương cần chú ý việc này”, Thủ tướng lưu ý.

Thủ tướng chỉ đạo, Bộ GTVT khẩn trương đề xuất sửa đổi Luật Giao thông đường bộ. Bộ Tư pháp đề xuất sửa đổi, bổ sung Luật Xử lý vi phạm hành chính theo hướng tăng mạnh khung xử phạt đối với hành vi vi phạm pháp luật về an toàn giao thông. “Nghiện ma túy, nghiện rượu thu ngay vĩnh viễn bằng lái xe như một số nước. Đây là biện pháp ít tốn kém nhưng hiệu quả cao”, Thủ tướng nhấn mạnh.

Tại hội nghị, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu Bộ GTVT khẩn trương báo cáo Thủ tướng nghị định thay thế Nghị định 86 về điều kiện kinh doanh vận tải. Theo đó, Thủ tướng yêu cầu hủy bỏ quy định bắt buộc phải gắn hộp đèn trên nóc xe thay vào đó dùng công nghệ để quản lý, đồng thời lưu ý Bộ GTVT đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin vào mạng lưới vận tải thay phương thức quản lý truyền thống. Số người chết vì TNGT tại Hà Nội bất ngờ tăng 6% Sau nhiều năm giảm trên nhiều tiêu chí, 6 tháng đầu năm 2019 số người chết vì TNGT tại Hà Nội bất ngờ tăng so với cùng kỳ năm trước. Lãnh đạo UBND thành phố Hà Nội đã có văn bản chỉ đạo “nóng” về việc này. Cụ thể, theo thông tin từ UBND thành phố Hà Nội, trong 6 tháng đầu năm 2019, trên địa bàn thành phố xảy ra 640 vụ tai nạn giao thông, làm 265 người chết, 407 người bị thương. So với cùng kỳ năm 2018 số vụ tai nạn giảm 7 vụ (tương đương 1,1%), số người bị thương giảm 41 người (giảm 9,15%). Tuy nhiên, về số người chết lại tăng 15 người (tăng 6%). Trước tình trạng này, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội đã có văn bản yêu cầu Sở GTVT, Công an triển khai ngay các giải pháp chống ùn tắc, kéo giảm TNGT trong thời gian từ nay đến cuối năm 2019. Mục tiêu là bảo đảm trật tự, giảm TNGT từ 5-10% trên cả 3 tiêu chí (số vụ, số người chết, số người bị thương) trong 6 tháng cuối năm 2019, UBND thành phố Hà Nội yêu cầu các cơ quan, đơn vị liên quan tăng cường tuần tra, kiểm soát và xử lý vi phạm về trật tự an toàn giao thông đường bộ, đường sắt, đường thủy nội địa. Trong đó, lực lượng chức năng lưu ý xử lý nghiêm tình trạng người điều khiển phương tiện giao thông vi phạm quy định về nồng độ cồn, ma túy và các chất kích thích khác; người đi mô tô, xe gắn máy, xe đạp điện không đội mũ bảo hiểm; đi xe máy vào các tuyến đường cấm... tăng cường lực lượng chỉ huy, điều khiển giao thông, bảo đảm không ùn tắc tại các tuyến đường, nút giao trọng điểm, nhất là trong các khung giờ cao điểm, các kỳ nghỉ lễ, tết… Anh Trọng

Văn Kiên