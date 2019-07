Âm vang Điện Biên - Linh thiêng nến tri ân

Quảng cáo

Tham dự buổi lễ và chương trình nghệ thuật tri ân ý nghĩa này có Trung tướng Trần Quang Phương, Ủy viên T.Ư Đảng, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam; Thiếu tướng Trịnh Văn Quyết, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu 2; anh Nguyễn Anh Tuấn, Bí thư thường trực T.Ư Đoàn; ông Lò Văn Muôn, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Điện Biên.

Cùng tham dự có lãnh đạo, đại biểu nhiều cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng, Bộ Công an và tỉnh Điện Biên; hơn 2.000 ĐVTN Quân đội, Công an và tỉnh Điện Biên và đông đảo nhân dân địa phương...

Lãnh đạo các đơn vị dành phút tưởng niệm các anh hùng liệt sỹ tại Nghĩa trang Liệt sỹ Quốc gia A1, tối 26/7. Ảnh: Nguyễn Minh

Nghĩa trang liệt sĩ Quốc gia A1 - nơi an nghĩ của 644 anh hùng liệt sĩ đã từng tham gia chiến đấu, phục vụ chiến đấu, anh dũng hy sinh trên mảnh đất Điện Biên và cũng là nơi in đậm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ “lừng lẫy năm châu chấn động địa cầu”.



Tại đây, đúng 19 giờ 30 phút, thay mặt Ban tổ chức lễ thắp nến tri ân Bộ Quốc phòng, thượng tá Trần Viết Năng, Trưởng ban Thanh niên Quân đội đã phát lệnh thắp nến tri ân các anh hùng liệt sĩ tại hơn 2.000 nghĩa trang liệt sỹ trên địa bàn các đơn vị quân đội đóng quân trong cả nước.



"Trong giờ phút linh thiêng và xúc động này, tuổi trẻ Quân đội, Công an và tuổi trẻ tỉnh Điện Biên nguyện ra sức thi đua học tập, rèn luyện, lao động sản xuất, phát huy sức mạnh tinh thần và trí tuệ của tuổi thanh xuân, tiếp nối truyền thống vẻ vang, anh hùng bất khuất của cha anh, nỗ lực phấn đấu góp phần xây dựng quê hương, đất nước giàu đẹp và văn minh, xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh để đền đáp lại sự hy sinh vô cùng to lớn của thế hệ cha anh đi trước và xứng đáng là thế hệ Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh" - Thượng tá Trần Viết Năng thay mặt tuổi trẻ các lực lượng hứa với anh linh các anh hùng liệt sỹ.

Trung tướng Trần Quang Phương dâng hương tưởng nhớ các anh hùng liệt sỹ. Ảnh: Nguyễn Minh

Do Ban Thanh niên Quân đội chủ trì, phối hợp với Cục Chính trị Quân khu 2, Đoàn Thanh niên Bộ Công an, Tỉnh đoàn Điện Biên tổ chức, chương trình tri ân tại tỉnh Điện Biên dịp 27/7 năm nay gồm chuỗi các hoạt động an sinh xã hội, đền ơn đáp nghĩa trị giá hàng trăm triệu đồng như hỗ trợ xây dựng “Ngôi nhà 100 đồng”, trao tặng 125 phần quà ý nghĩa cho các đối tượng chính sách, người có công, các cháu học sinh nghèo vượt khó, học giỏi…



Trung tướng Trần Quang Phương, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam cho biết: Dịp 27/7 năm nay, cùng với cả nước, Quân ủy T.Ư, Bộ Quốc phòng cùng các đơn vị toàn quân đã và đang tổ chức các hoạt động tri ân sâu sắc, thiết thực, góp phần cùng toàn xã hội thực hiện có hiệu quả công tác đền ơn đáp nghĩa, uống nước nhớ nguồn, làm xoa dịu nỗi đau chiến tranh, với tổng số tiền mỗi năm trị giá hàng trăm tỷ đồng.



Trước đó, chiều cùng ngày, lãnh đạo các cơ quan, đơn vị tham gia chương trình tri ân đã trao tặng quà cho các gia đình chính sách, thương bệnh binh, người có công và tới thăm hai bệnh binh trên địa bàn thành phố Điện Biên Phủ.

Bí thư thường trực T.Ư Đoàn Nguyễn Anh Tuấn thắp hương trên phần mộ các anh hùng liệt sỹ. Ảnh: Nguyễn Minh

