An Giang: Ba căn nhà 'lăn tùm' xuống sông

Ghi nhận tại hiện trường, vụ sạt lở nằm ngay trên tuyến tỉnh lộ 943 nối thành phố Long Xuyên - huyện Thoại Sơn, lượng phương tiện qua lại tương đối nhiều, nên tình hình giao thông ở khu vực này trở nên hỗn loạn; chính quyền địa phương đã huy động hàng trăm chiến sỹ công an, bộ đội giúp người dân sơ tán tài sản đến nơi an toàn. Rất may vụ sạt lở không gây thiệt hại về người.

Trao đổi với PV, ông Nguyễn Bảo Sinh - Phó Chủ tịch UBND thành phố Long Xuyên cho biết, vụ sạt lở làm 3 căn nhà (với 16 người) bị cuốn trôi hoàn toàn xuống sông. Trong đó có một hộ bị ảnh hưởng, buộc phải di dời đến khu vực an toàn.

Hiện trường vụ sạt lở làm 3 căn nhà bị cuốn trôi.

“Trước mắt, chúng tôi sẽ hỗ trợ các hộ dân có nhà bị cuốn trôi mỗi hộ 10 triệu đồng và động viên bà con tạm thời tìm nhà người quen ở tạm. Trong thời gian tới, thành phố sẽ bố trí nơi ở mới, còn hộ nào không có nhà người quen để ở thì sẽ bố trí bà con vào ở tạm tại văn phòng khóm, hoặc trường học gần đó, nhằm đảm bảo an toàn” – ông Sinh nói.

Nhật Huy