An Giang chỉ đạo ứng phó liên quan sự cố vỡ đập ở Lào

Ngày 25/7, ông Trần Anh Thư, Giám đốc Sở NN& PTNT kiêm Phó trưởng Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn (PCTT & TKCN) tỉnh An Giang ký công văn chỉ đạo kiểm tra, sẵn sàng triển khai các phương án ứng phó đảm bảo an toàn cho hệ thống đê bao, khu vực trọng điểm sạt lở do ảnh hưởng của nước dâng và triều cường.

Người dân ở An Giang thu hoạch lúa chạy lũ Công văn nêu, theo Viện Quy hoạch Thủy lợi Miền Nam nhận định, tác động của vỡ đập Xepian Xe Nam Noy ở Lào sẽ làm gia tăng mực nước dòng chính sông Mekong đoạn từ Stung Treng xuống đến Kratie và khi xuống đến Tân Châu và Châu Đốc mức độ gia tăng mực nước chỉ dưới 5 cm, ảnh hưởng đến lũ Đồng bằng sông Cửu Long là không đáng kể. Ngoài ra, theo dự báo số của Đài khí tượng Thủy văn tỉnh An Giang, lũ thượng nguồn sông Mekong về kết hợp với đợt triều cường, mực nước khu vực đầu nguồn sông Cửu Long tại Tân Châu, Châu Đốc sẽ lên nhanh trong những ngày tới. Đến cuối tháng 7, mực nước cao nhất trên sông Tiền tại Tân Châu có khả năng lên mức 3.20m, trên sông Hậu tại Châu Đốc lên mức 2.80m, cao hơn 0.2-0.4m so với cùng kỳ năm 2017. Công văn cho biết, việc vỡ đập Thủy điện ở Lào ảnh hưởng không đáng kể đến Đồng bằng sông Cửu Long, nhưng khả năng bắt đầu từ ngày 25/7/2018 sẽ vào chu kỳ triều cường cuối tháng 7 (dự kiến triều đạt đỉnh vào ngày 31/7/2018) nguy cơ cao xảy ra ngập lũ cho diện tích sản xuất ở vùng trũng thấp và vùng sản xuất lúa 2 vụ ngoài đê bao. Để chủ động ứng phó với đợt nước lên do triều cường và các tình huống mưa, dông, lốc trong mùa mưa, lũ ảnh hưởng đến sản xuất lúa Hè Thu và Thu đông năm 2018, Ban chỉ huy PCTT & TKCN tỉnh đề nghị Thành viên Ban chỉ huy PCTT & TKCN tỉnh, Ban chỉ huy PCTT & TKCN các huyện, thị xã, thành phố theo dõi chặt chẽ tình hình nước lên, triều cường, lũ để kịp thời cảnh báo, chủ động có biện pháp, phương án ứng phó hiệu quả, đảm bảo sản xuất và sinh hoạt của người dân an toàn trong mùa mưa, lũ. Đồng thời, kiểm tra, rà soát sẵn sàng triển khai các phương án ứng phó đảm bảo an toàn cho hệ thống đê bao, các khu vực trọng điểm sạt lở bờ sông xung yếu, các công trình đang thi công, chống ngập đô thị do ảnh hưởng của nước dâng và triều cường. Lúa bị ngập nước Ngoài ra, triển khai thực hiện kế hoạch phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn của các ngành và địa phương, trước mắt bảo vệ sản xuất vụ Hè Thu thu hoạch trọn vẹn, chuẩn bị cho sản xuất vụ Thu Đông, bảo vệ tài sản và tính mạng nhân dân.

Hòa Hội

Theo TPO