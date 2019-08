Ảnh hưởng bão số 4: Thanh Hoá mưa lớn, giao thông chia cắt nhiều nơi

TPO - Do ảnh hưởng của bão số 4, từ chiều ngày 29/8 đến cuối ngày 30/8, trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa đã có mưa to đến rất to khiến hàng trăm ngôi nhà ngập lụt trong nước, giao thông chia cắt, người dân sơ tán khỏi vùng nguy hiểm.