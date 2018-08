Áp thấp mạnh dần lên, Bắc Bộ mưa, dông xuất hiện

Tuy nhiên trong cơn dông vẫn tiềm ẩn nguy cơ xảy ra tố, lốc và gió giật mạnh nguy hiểm nên bà con chú ý đề phòng. Nền nhiệt cao nhất ngày hôm nay phổ biến trong khoảng từ 30 – 33 độ C, có nơi cường độ nắng mạnh hơn thì nền nhiệt có thể lên trên 33 độ. Đến đêm, thời tiết sẽ mát mẻ hơn khi nhiệt độ giảm dần về ngưỡng 23 – 26 độ C cho khu vực phía Tây Bắc Bộ và khu vực phía Đông Bắc Bộ là từ 24 – 27 độ C.

Trong khi đó, ở khu vực Trung Bộ lại chịu ảnh hưởng của gió tây nam ở rìa nam rãnh áp thấp gây hiệu ứng phơn nên ban ngày trời giảm mây, có nắng nhiều với nền nhiệt duy trì ở mức cao từ 34 – 37 độ C, một số nơi ở vùng núi phía tây như Con Cuông (Nghệ An), Tuyên Hóa (Quảng Bình), Ba Tơ (Quảng Ngãi)... nhiệt độ có thể lên trên 37 độ C gây cảm giác nóng bức. Vào chiều tối và đêm, mưa rào và dông xảy ra ở diện vài nơi, tuy nhiên sau một ngày nắng nhiều thì trong cơn dông rất tiềm ẩn nguy cơ cao xảy ra tố, lốc và gió giật mạnh nguy hiểm.

Khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ chịu ảnh hưởng của gió tây nam có cường độ mạnh dần lên, mưa rào và dông xuất hiện rải rác vào khoảng chiều và tối, ban ngày những khoảng tạnh ráo gián đoạn sẽ giúp cho nhiệt độ duy trì trong ngưỡng 28 – 31 độ C ở Tây Nguyên và 29 – 32 độ C ở Nam Bộ. Ban đêm thời tiết mát mẻ với nhiệt độ thấp nhất ít thay đổi, Tây Nguyên phổ biến từ 21 – 24 độ C còn Nam Bộ nhỉnh hơn, dao động từ 24 – 27 độ C.

LINH ANH