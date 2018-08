Áp thấp nhiệt đới mạnh thành bão, phía Bắc mưa lớn hết tuần

Đến 13 giờ ngày 13/8, bão vẫn trong vùng biển phía Nam tỉnh Quảng Đông, nhưng sức gió mạnh lên cấp 8, giật cấp 10. Vùng nguy hiểm trên biển Đông trong 24 giờ tới (vùng gió mạnh cấp 6 trở lên): Phía Bắc vĩ tuyến 19,5 độ Vĩ Bắc; phía Đông kinh tuyến 110,5 độ Kinh Đông.

Trong 24 đến 48 giờ tiếp theo, bão sẽ chuyển hướng liên tục, sau đó sẽ di chuyển theo hướng tây nhắm về phía bán đảo Lôi Châu (Trung Quốc) và đi vào vịnh Bắc bộ.

Do ảnh hưởng của ATNĐ, trong ngày 14-15/8 ở Bắc bộ có mưa rải rác, từ đêm 15/8 đến ngày 17/8 ở các tỉnh Bắc bộ và Bắc Trung bộ sẽ có mưa to đến rất to (lượng mưa 250-350mm/đợt).

Ngoài ra, do ảnh hưởng của dải hội tụ nhiệt đới kết hợp với gió mùa Tây Nam hoạt động mạnh, từ đêm 12, ngày 13/8, khu vực giữa và nam biển Đông (gồm cả vùng biển quần đảo Trường Sa), vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau tiếp tục có gió Tây Nam mạnh cấp 6, giật cấp 8, sóng biển cao từ 2-4m, biển động.

Phạm Anh