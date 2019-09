Áp thấp nhiệt đới suy yếu, miền Trung vẫn mưa rất lớn

Quảng cáo

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, vào 1h sáng sớm nay, áp thấp nhiệt đới đã suy yếu thành một vùng thấp trên vùng biển ngoài khơi các tỉnh từ Quảng Trị-Quảng Nam. Sức gió mạnh nhất ở trung tâm vùng áp thấp dưới cấp 6 (dưới 40km/giờ).

Tuy nhiên vùng thấp này chưa có dấu hiệu tan đi. Dự báo trong 24 giờ tới sẽ tiếp tục di chuyển theo hướng Đông Bắc, mỗi giờ đi được 5-10km, hướng về phía vùng biển phía Bắc quần đảo Hoàng Sa.

Vùng áp thấp này còn gây mưa to đến rất to cho khu vực từ Nghệ An đến Thừa Thiên Huế trong ngày hôm nay (05/9). Cần chú ý theo dõi các bản tin cảnh báo mưa lớn cho khu vực trên.

Do ảnh hưởng của dải hội tụ nhiệt đới có trục đi qua khu vực Trung Trung Bộ nối với vùng áp thấp suy yếu từ áp thấp nhiệt đới trên vùng biển ngoài khơi các tỉnh Quảng Trị- Quảng Nam nên trong ngày hôm nay (05/9), ở các tỉnh từ Nghệ An đến Thừa Thiên Huế có mưa vừa, mưa to (lượng mưa phổ biến 30-60mm/24 giờ); riêng Hà Tĩnh, Quảng Bình có mưa to đến rất to (80-150mm/24 giờ, có nơi trên 150mm/24h). Ở Tây Nguyên có mưa vừa, có nơi mưa to (20-50mm/24h, có nơi trên 50mm/24h).

Lượng mưa 6 tiếng vừa qua tính từ 19h ngày 04/9 đến 01h ngày 5/9 phổ biến 20-50mm, riêng các tỉnh Hà Tĩnh và Quảng Bình lượng mưa phổ biến từ 70-120mm, có nơi trên 120mm, một số nơi có lượng mưa lớn như: Hà Tĩnh 89mm, Kỳ Anh 123mm, Đồng Hới (Quảng Bình) 88mm. Dự báo từ đêm nay mưa lớn giảm dần ở Trung Bộ.

- Nguyễn Hoài