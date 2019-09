Áp thấp nhiệt đới trên biển Đông có dấu hiệu hoạt động vào tuần tới

Quảng cáo

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, tại Bắc Bộ hai ngày cuối tuần (14-15/9) không mưa, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ, ngày nắng vừa phải, nhiệt độ 32-34 độ, có nơi chớm ngưỡng nắng nóng với nền nhiệt cao nhất 35 độ. Từ Thứ Hai đến Thứ Năm tuần tới (16-19/9), mưa xuất hiện rải rác tập trung ở phía Đông Bắc Bộ, trời dịu mát hơn.

Tại Tây Nguyên và Nam Bộ, do ảnh hưởng của dải hội tụ nhiệt đới qua khu vực Nam Trung Bộ kết hợp với gió mùa Tây Nam hoạt động mạnh nên từ 13/9 tới Thứ Hai tuần sau (16/9), xuất hiện mưa , mưa to, có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến 50-100mm/24 giờ, có nơi trên 120mm/24 giờ. Riêng các tỉnh Đắc Nông, Lâm Đồng, miền Đông Nam Bộ mưa rất to.

Từ ngày 16-17/9 mưa giảm, chỉ còn về chiều và tối. Nhiệt độ cao nhất ở Tây Nguyên 26-29 độ, Đà Lạt 20-22 độ, các tỉnh Nam Bộ nhiệt độ 30-32 độ. Dự báo các sông ở các tỉnh Đắk Lắk, Đắk Nông, Lâm Đồng và miền Đông Nam Bộ có khả năng xuất hiện một đợt lũ, đỉnh lũ các sông ở Đắk Nông, Lâm Đồng có khả năng lên mức báo động BĐ2-BĐ3.

Tại Miền Trung, các tỉnh Bắc Trung Bộ (Từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế), những ngày tới trời nắng, gió nhẹ, nhiệt độ 32-34 độ. Các tỉnh Nam Trung Bộ (từ Đà Nẵng-Bình Thuận) mưa nhiều nơi. Từ 14-16/9 Khánh Hòa đến Bình Thuận có mưa rất to và dông, sau ngày 17/9 mưa giảm. Các sông từ Khánh Hòa đến Bình Thuận khả năng xuất lũ, đỉnh lũ ở Ninh Thuận, Bình Thuận báo động BĐ2-BĐ3.

Tại Đồng bằng Sông Cử Long, lũ đang lên và sẽ đạt mức BĐ1 vào ngày 15/9, sau xuống chậm. Đến 20/9, mực nước tại Tân Châu ở mức 3,3m, tại Châu Đốc ở mức 2,7m. Nguy cơ cao xảy ra ngập lụt ở các vùng trũng thấp, vùng ven sông, vùng ngoài đê bao và sạt lở bờ sông tại các tỉnh An Giang, Đồng Tháp.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cũng nhận định, cuối tuần tới có dấu hiệu hoạt động của ATNĐ/bão trên khu vực Biển Đông. Thông tin về ATNĐ/bão sẽ sớm được Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn thông tin.

- Nguyễn Hoài