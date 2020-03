'Bà hỏa' thiêu rụi 3 ki ốt lúc rạng sáng ở Bình Dương

Quảng cáo

Sáng ngày 13/3, Công an TP Thuận An (Bình Dương), cho biết đang điều tra nguyên nhân vụ hoả hoạn làm thiêu rụi 3 ki ốt trên đường Lê Hồng Phong thuộc khu phố 1, phường An Phú.

Trước đó, vào khoảng 2h sáng nay ngọn lửa bất ngờ bùng phát tại một ki ốt bán cà phê.

Chỉ trong chốc lát, ngọn lửa nhanh chóng bao trùm cả quán rồi lan sang ki ốt bán tạp hoá và vật liệu xây dựng.

Ki ốt cháy rụi trong đêm

Nhận tin báo, đội PCCC TP Thuận An đã điều động 6 xe chữa cháy cùng hàng chục cán bộ chiến sĩ đến hiện trường để dập lửa. Sau hơn 1 giờ nỗ lực dập lửa, đám cháy đã được khống chế hoàn toàn. Mặc dù vụ hoả hoạn không gây thương vong về người nhưng đã khiến cả 3 ki ốt bị thiêu rụi hoàn toàn. Một ki ốt bán vật tư cho ngành gỗ cũng bị cháy xém một phần.

Chứng kiến ki ốt bị cháy, chủ ngồi khóc. Nạn nhân chia sẻ, những ngày qua do tình hình dịch bệnh nên kinh doanh ế ẩm, nay toàn bộ tài sản lại bị cháy.

Nguyên nhân dẫn đến hoả hoạn đang được công an TP Thuận An điều tra làm rõ.

Lực lượng chức năng điều 6 xe cứu hoả đến hiện trường Chủ ki ốt bị cháy ngồi khóc 3 ki ốt cháy rụi trong đêm Lực lượng chức năng phá tường khống chế lửa

Hương Chi