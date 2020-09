Ba học sinh chết đuối trong hồ nước tưới cà phê

Quảng cáo

Mách bạn cách để say giấc nhanh chóng: Ai mất ngủ, khó ngủ hãy làm ngay!

Giữa trưa 26/9, nghe các em học sinh tiểu học hoảng hốt tri hô có người chết đuối, một số người dân cư ngụ tại Thôn 5 (xã Đại Lào) vội chạy đến cái hồ chứa nước tưới cà phê trong xóm tìm kiếm; đồng thời cấp báo vụ việc với cơ quan công an.

Đội Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ số 3 Công an Lâm Đồng (đóng tại TP Bảo Lộc) cùng Công an TP.Bảo Lộc và Công an xã Đại Lào huy động lực lượng, đưa các phương tiện đến cứu hộ.

Đưa xe máy múc đến cứu hộ các nạn nhân bị chết đuối

Khoảng 20 phút sau khi xảy ra tai nạn, 3 học sinh được tìm thấy, đưa lên bờ nhưng đã tử vong. Danh tính các nạn nhân được xác định là P.Đ.C (8 tuổi), N.T.K.N (10 tuổi) và Nguyễn Hiếu Bảo (7 tuổi, em của N ), cùng trú tại Thôn 5, xã Đại Lào.

Theo lãnh đạo UBND xã Đại Lào, hồ chưa nước tưới cà phê mà các học sinh tiểu học gặp nạn sâu hơn 2 m. Lực lượng cứu hộ vẫn đang tiếp tục bơm nước ra khỏi hồ, đề phòng còn có nạn nhân khác gặp nạn tại đây.

Kim Anh