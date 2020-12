Bà Rịa–Vũng Tàu: Thu ngân sách đạt thấp do ảnh hưởng mạnh từ giá dầu thế giới

Quảng cáo

Theo đó, tổng thu ngân sách tỉnh năm 2020 là 76.400 tỷ đồng, chỉ đạt 86% so với cùng kỳ; trong đó thu về dầu thô là 19.600 tỷ đồng, chỉ đạt 67,4% so với năm 2019. Nguyên nhân chính là do giá dầu thô xuống thấp so với năm 2019, bình quân 10 tháng đầu năm chỉ đạt 48,2 USD/ thùng, giảm 11,8 USD/ thùng. Tuy nhiên, theo báo cáo do còn có thêm một khoản thu của Liên doanh Việt – Nga VietsovPetro từ năm 2019 chuyển sang là hơn 2.700 ngàn tỷ nên mức thu năm 2020 tạm đạt so với dự toán.

Trong khi đó, thu xuất nhập khẩu là 17.000 tỷ đồng, chỉ đạt 85% so với dự toán. Nguyên nhân chính vẫn là giá dầu thô giảm và tình hình dịch COVID-19 ảnh hưởng đến ngành kinh tế. Một số khoản thu xuất nhập khẩu giảm mạnh như: Mặt hàng dầu thô xuất khẩu giảm 550 tỷ đồng; xăng dầu nhập khẩu giảm 1.211 tỷ đồng; sắt thép nhập khẩu giảm 1.377 tỷ đồng; mặt hàng nông sản nhập khẩu giảm 291 tỷ đồng…

Với một tỉnh có giá trị xuất nhập khẩu lớn trong tỷ trọng các hoạt động kinh tế như Bà Rịa – Vũng Tàu thì việc giảm thu xuất nhập khẩu đã kéo theo sự giảm sút rất lớn trong hoạt động kinh tế của tỉnh.

Khai mạc kỳ họp thứ 19 ngày 11/12 của HĐND tỉnh Bà Rịa - vũng Tàu.



Theo báo cáo của HĐND tỉnh này, khoản thu ngân sách nội địa của tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đạt 39.800 tỷ đồng, nhưng cũng không kéo được tổng thu ngân sách của tỉnh tăng lên.

Về chi ngân sách, mức chi vừa đạt 100% so với dự toán chi của năm 2020, là 23.796,9 tỷ đồng, nhưng tăng đến 27,66% so với mức chi ngân sách năm 2019. Thu giảm thấp nhưng những hoạt động chi đầu tư phát triển và chi thường xuyên cho các hoạt động xã hội cộng đồng vẫn phải duy trì. Một số khoản chi vượt so với dự toán như chi sự nghiệp môi trường ước đạt 685 tỷ đồng; chi sự nghiệp y tế đạt 605,6 tỷ đồng; chi đảm bảo xã hội là 1.146 tỷ đồng do bổ sung kinh phí hỗ trợ các đối tượng khó khăn bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID-19...

Cảng Cát Lở

Năm 2021, dự kiến tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu sẽ thu 65.000 tỷ đồng, chỉ bằng 86,3% so với năm 2020. Lý do vẫn là dự phòng sự điều chỉnh giảm của giá dầu quốc tế ảnh hưởng đến ngành dầu khí chung của Việt Nam...

Yến Phương