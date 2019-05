Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ kết thúc đợt nắng nóng, cả tuần mát mẻ

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, đợt nắng nóng gay gắt đã chấm dứt hoàn toàn vào sáng nay ở Đông Bắc Bộ. Tây Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ sẽ kết thúc nắng nóng hoàn toàn sau hôm nay. Hai khu vực này sẽ trải qua một tuần mưa nhiều.

Cụ thể, tại Đông Bắc Bộ, từ nay đến hết đêm mai có mưa rào và dông vài nơi. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Từ thứ 4 đến hết chủ nhật có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông. Nhiệt độ tại khu vực Hà Nội trong tuần tới dao động từ 26-34 độ, thời tiết mát mẻ. Hải Phòng nhiệt độ trong tuần dao động từ 25 đến 32 độ.

Tại Tây Bắc Bộ, đêm nay và ngày mai có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa to đến rất to. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Từ thứ 4 đến hết chủ nhật có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông. Nhiệt độ tại Sơn La dao động từ 20-32 độ.

Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế, từ chiều nay có mưa rào và rải rác có dông, riêng phía Bắc cục bộ có mưa to đến rất to. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Từ thứ 4 đến hết chủ nhật ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối ngày 22 và ngày 23 có mưa rào và dông rải rác. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ tại Nghệ An trong tuần nay dao động từ 26-34 độ.

Các tỉnh từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, từ đêm nai đến hết tuần, ngày nắng, có nơi có nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối các ngày thứ 3, thứ 4 và thứ 5 có mưa rào và dông rải rác. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Trong khu đó, khu vực Nam Bộ và Tây Nguyên, từ nay đến hết tuần duy trì hình thái thời tiết ngày nắng, chiều tối có mưa rào và dông rải rác, đêm có mưa rào và dông vài nơi. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ tại TPHCM trong tuần này dao động từ 26-34 độ, nhiệt độ tại Gia Lai dao động từ 21 -31 độ.

- Nguyễn Hoài