Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ mưa lớn kéo dài đến đầu tháng 8

TPO - Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to và cảnh báo lũ quét, sạt lở đất khu vực miền núi. Từ đêm nay, mưa to đến rất to có xu hướng tập trung ở khu vực đồng bằng và trung du Bắc Bộ, các tỉnh Quảng Ninh, Hải Phòng, Thanh Hóa, Nghệ An.