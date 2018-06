Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác

Ngày hôm nay các tỉnh miền Bắc tiếp tục chịu ảnh hưởng của rìa phía nam rãnh áp thấp có trục 24-26 độ vĩ bắc nối với vùng áp thấp phía tây. Trên cao 5000m thiết lập một vùng hội tụ gió ngay sát vùng núi phía Bắc, vì thế, trong ngày hôm nay ở các tỉnh vùng núi phía Bắc trời nhiều mây, nắng yếu hơn và nhiệt độ giảm xuống còn 33-34 độ C; trong khi ở khu vực trung du và đồng bằng Bắc Bộ trời tiếp tục có nắng nóng với mức nhiệt cao 35-37 độ C; trong đêm nay và sáng sớm ngày mai chịu ảnh hưởng của vùng xoáy thấp trên mực 5000m, các tỉnh Bắc Bộ sẽ có mưa rào và dông rải rác, vùng núi có nơi có mưa vừa, mưa to và dông. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc xoáy, mưa đá và gió giật mạnh.

Các tỉnh ven biển Trung Bộ nằm ở rìa phía nam rãnh áp thấp phân tích trên, kết hợp yếu tố địa hình gây ra hiệu ứng phơn hoạt động mạnh, ngày hôm nay suốt dọc từ Thanh Hóa trở vào đến Bình Thuận tiếp tục xảy ra nắng nóng với mức nhiệt cao 35-38 độ C, có nơi trên 38 độ C.

Ở phía Nam, gió mùa Tây Nam ở phía nam tiếp tục hoạt động với cường độ yếu nên ở Tây Nguyên và Nam Bộ trong ngày hôm nay mưa chỉ diễn ra ở diện vài nơi Ban ngày trời nắng nhiệt độ cao nhất ở Tây Nguyên từ 30-33 độ, còn các tỉnh Nam Bộ là 32-34 độ C.

Linh Anh