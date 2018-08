Bắc Bộ mưa dông diện rộng từ đêm nay

Chịu ảnh hưởng của rãnh áp thấp nối với vùng xoáy thấp trên khu vực Bắc Bộ nên trong ngày hôm nay Bắc Bộ tiếp tục có mưa nắng gián đoạn, nền nhiệt cao nhất trong ngày hôm nay ở Bắc Bộ phổ biến trong khoảng từ 31-33 độ C, trong khi đó ở khu vực vùng núi và các tỉnh Tây Bắc nhiệt độ từ 29-31 độ C; từ đêm nay vùng xoáy thấp phát triển mạnh hơn, Bắc Bộ có mưa rào và dông trên diện rộng, khu vực vùng núi và trung du có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông.

Ở khu vực Trung Bộ chịu ảnh hưởng của hiệu ứng gió phơn nên trong ngày hôm nay từ Nghệ An trở vào đến Phú Yên sẽ xảy ra nắng nóng trên diện rộng với mức nhiệt cao nhất trong ngày dao động trong khoảng từ 35-37 độ C, khu vực từ Khánh Hòa trở vào đến Bình Thuận không chịu ảnh hưởng của gió phơn khô nóng, nên trời có nắng nhưng nhiệt độ không quá cao từ 33-35 độ C.

Còn ở khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ do gió mùa Tây Nam suy yếu vì thế ở Tây Nguyên và Nam Bộ tiếp tục trong quá trình gián đoạn mưa, ngày trời nắng, chiều tối có mưa rào và dông một vài nơi, nền nhiệt cao nhất trong ngày ở Tây Nguyên ngày hôm nay tiếp tục ổn định mức 30-32 độ C, còn ở khu vực Nam Bộ từ 32-34 độ C.

LINH ANH