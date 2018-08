Bắc Bộ mưa nắng đan xen

Với các tỉnh Trung Bộ khu vực từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh có mưa rào và dông rải rác ban sáng, trưa chiều trời nắng, nền nhiệt cao nhất trong ngày tăng lên 31-33 độ C, còn ở các tỉnh từ Quảng Bình trở vào đến Bình Thuận trời nắng ráo, nền nhiệt ngày dao động trong khoảng từ 33 -35 độ C, một số nơi như Nam Đông (Thừa Thiên Huế), Đà Nẵng, Sơn Hòa (Phú Yên) sẽ xảy ra nắng nóng với nhiệt độ cao 36-37 độ C.

Còn tại Tây Nguyên và Nam Bộ do ảnh hưởng của gió mùa Tây Nam hoạt động với cường độ trung bình đến mạnh nên trong ngày hôm nay tiếp tục có mưa rào và dông nhiều nơi, nền nhiệt cao nhất trong ngày ở các tỉnh Tây Nguyên từ 28-30 độ C, còn ở Nam Bộ là 31-32 độ C.

LINH ANH