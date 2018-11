Bắc Bộ nhiệt cao vào trưa, rét về đêm và sáng

TPO - Hôm nay, Bắc Bộ tiếp tục duy trì có nắng hanh. Nhiệt độ cao nhất vào trưa và chiều tiếp tục phổ biến từ 29-30 độ C. Về đêm, nhiệt độ giảm thấp chỉ khoảng từ 19-21 độ C, vùng núi thấp hơn, có nơi dưới 16 độ C. Trời tiếp tục rét về đêm và sáng.