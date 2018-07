Bắc Bộ nhiều mây, mưa nắng gián đoạn

Tiếp tục chịu tác động của rãnh áp thấp có trục Tây Bắc-Đông Nam và vùng xoáy thấp phát triển lên tới các tầng khí quyển trên cao, trong ngày hôm nay các tỉnh miền bắc tiếp tục duy trì tình trạng nhiều mây, có mưa nắng gián đoạn, nền nhiệt cao nhất trong ngày hôm nay ở các tỉnh phía Tây Bắc Bộ và khu vực vùng núi là 28-30 độ C, còn ở khu vực trung du và vùng đồng bằng là 30-32 độ C, do mưa lớn kéo dài nhiều ngày, nên ở các tỉnh vùng núi phía Bắc cần đề phòng hiện tượng lũ quét và sạt lở đất.

Rãnh thấp Tây Bắc-Đông Nam cũng tác động đến thời tiết miền Trung, khiến cho khu vực các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế trong ngày hôm nay nhiều mây, nắng gián đoạn, chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, khu vực Thanh Hóa, Nghệ An và Hà Tĩnh có khả năng có mưa vừa, có nơi mưa to và dông, nền nhiệt cao nhất trong ngày giảm còn 32-34 độ C; các tỉnh từ Đà Nẵng trở vào đến Bình Thuận trời tạnh ráo, nền nhiệt giảm nhẹ còn 33-35 độ C, như vậy cơ bản nắng nóng ở miền Trung ngày hôm nay sẽ chấm dứt.

Tại Tây Nguyên và Nam Bộ gió mùa Tây Nam tiếp tục hoạt động với cường độ mạnh, ở Tây Nguyên và Nam Bộ trong ngày hôm nay đều có mưa dông nhiều nơi, cả Tây Nguyên và Nam Bộ đều có khả năng xuất hiện mưa vừa, có nơi mưa to và dông mạnh. Nền nhiệt cao nhất trong ngày hôm nay ở Tây Nguyên dao động trong khoảng từ 28-30 độ C, còn ở khu vực Nam Bộ là 31-32 độ C.

LINH ANH