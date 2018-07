Bắc Bộ sắp đón trận mưa lớn kéo dài, đề phòng lũ quét

Chịu ảnh hưởng của dải rìa phía Tây hoàn lưu áp thấp nhiệt đới vì thế trong ngày hôm nay ở các tỉnh phía Tây Bắc Bộ ngày trời nắng, chiều tối và đêm nay mưa sẽ tăng dần lên mức rải rác; nền nhiệt cao nhất trong ngày hôm nay ở khu vực Tây Bắc Bộ từ 32-34 độ C, còn ở khu vực phía Đông Bắc Bộ từ chiều nay bắt đầu chịu ảnh hưởng trực tiếp của hoàn lưu vùng áp thấp nhiệt đới, trời nhiều mây, mưa tăng lên mức rải rác riêng khu vực Đông Bắc có mưa vừa, mưa to và dông; từ đêm nay đến hết ngày 27/7 ở Bắc Bộ sẽ xảy ra một đợt mưa to đến rất to, vùng núi phía Bắc cần đề phòng hiện tượng lũ quét và trượt lở đất.

Ở miền Trung từ Thanh Hóa trở vào đến Bình Thuận trong ngày hôm nay tiếp tục duy trì tình trạng nắng ráo, nền nhiệt cao nhất trong ngày từ 32-34 độ C, về chiều và tối ở khu vực miền Trung có mưa rào và dông một vài nơi.

Khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ tiếp tục chịu tác động của gió mùa Tây Nam với cường độ trung bình đến mạnh, nên trong ngày hôm nay mưa dông vẫn xuất hiện nhiều nơi, có nơi có mưa vừa, mưa to và dông, nền nhiệt cao nhất trong ngày ở Tây Nguyên từ 29-31 độ C, còn ở Nam Bộ là 32-33 độ C.

LINH ANH