Bắc Bộ trời không mưa, nắng nhẹ

Chịu ảnh hưởng của rãnh áp thấp có trục 24-26 độ vĩ Bắc, trong ngày hôm nay ở Bắc Bộ trời không mưa, nắng ráo, nền nhiệt cao nhất trong ngày phổ biến từ 30-32 độ, ở khu vực phía Tây Bắc Bộ có nơi sẽ tăng trên 32 độ. Đến tối và đêm nay chịu ảnh hưởng của rãnh áp thấp bị nén ở khu vực vùng núi phía Bắc sẽ có mưa dông, trong điều kiện rãnh áp thấp bị nén rất dễ đi kèm với các hiện tượng thời tiết cực đoan như lốc, sét và gió giật mạnh.

Đối với các tỉnh ven biển Trung Bộ ngày đầu tuần trời nắng ráo, nền nhiệt ở các tỉnh từ Thanh Hóa trở vào đến Bình Thuận phổ biến mức 31-33 độ C. Ở khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ hôm nay cũng ít mưa, trời nắng sớm, nền nhiệt cao nhất trong ngày ở khu vực Tây Nguyên từ 30-32 độ C, còn ở các tỉnh Nam Bộ là 33-34 độ C.

LINH ANH