Bắc Giang: Kỷ luật, điều chuyển 3 CSGT tát tài xế vi phạm

Theo đó, ngày 29/11/2020, trên mạng xã hội Facebook xuất hiện thông tin phản ánh 3 cán bộ Cảnh sát giao thông, Công an huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang có hành vi, lời nói vi phạm quy tắc ứng xử và Điều lệnh CAND. Ngay sau khi tiếp nhận thông tin phản ánh, Giám đốc Công an tỉnh Bắc Giang chỉ đạo các đơn vị chức năng tiến hành kiểm tra, xác minh làm rõ vi phạm.

Từ kết quả xác minh của tổ công tác, Giám đốc Công an tỉnh Bắc Giang đã chỉ đạo Công an huyện Việt Yên xem xét, xử lý kỷ luật, điều chuyển 3 chiến sĩ CSGT này ra khỏi lực lượng Cảnh sát giao thông (bố trí công tác khác); hạ xếp loại cán bộ và không phân công nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát giao thông đối với 2 chiến sĩ; hạ xếp loại cán bộ, thi đua đối với 2 lãnh đạo Công an huyện, 2 chỉ huy Đội CSGT huyện Việt Yên có liên quan.

Đồng thời, lãnh đạo Công an tỉnh Bắc Giang chỉ đạo lực lượng Cảnh sát giao thông toàn tỉnh tổ chức rút kinh nghiệm, chấn chỉnh việc chấp hành quy trình, quy định công tác, tư thế, lễ tiết tác phong và Điều lệnh CAND; không để vi phạm tái diễn, gây ảnh hưởng đến uy tín, hình ảnh của lực lượng CAND.

Ba chiến sĩ CSGT huyện Việt Yên (Bắc Giang) lôi kéo và tát tài xế vi phạm. Hình ảnh cắt từ clip

Trước đó, trên mạng xã hội lan truyền clip liên qua 3 cán bộ CSGT lôi và đánh tài xế xe tải có dấu hiệu vi phạm. Sự việc xảy ra vào ngày 29/11 tại quốc lộ 17 thuộc địa phận xã Nghĩa Trung, huyện Việt Yên (Bắc Giang).

Cụ thể, vào 10 giờ 24 phút ngày 29/11, tại km73+100, Tổ công tác gồm 5 cán bộ thuộc Đội CSGT - trật tự Công an huyện Việt Yên phát hiện xe tải 98C-120.98 đi hướng huyện Tân Yên - TP Bắc Giang có dấu hiệu vi phạm quá khổ, quá tải (xe chở cây chống trần).

Tổ công tác ra hiệu lệnh dừng phương tiện để kiểm tra nhưng lái xe Trần Văn Việt (SN 1997), trú tại xã Việt Lập, huyện Tân Yên (Bắc Giang) không chấp hành mà tiếp tục tăng ga điều khiển phương tiện bỏ chạy.

Tổ công tác bám theo và liên tục yêu cầu lái xe dừng lại bằng loa và tín hiệu ưu tiên nhưng lái xe vẫn không chấp hành, nhiều lần chèn ép không cho xe tuần tra vượt lên.

Đến km72+200, xe tải chuyển hướng đi vào đường đê thuộc địa phận xã Việt Lập cho đến khi va vào rào chắn hạn chế chiều cao làm phương tiện không di chuyển được mới dừng lại. Quãng đường lái xe ô tô bỏ chạy khoảng 7km.

Bức xúc về hành vi vi phạm của lái xe, 3 thành viên tổ công tác của Công an huyện Việt Yên, gồm: ông H. A. C; ông T. K. C; ông Đ. T. Đ đã có lời nói không đúng mực, lôi kéo, tát vào mặt Trần Văn Việt. Sau đó, lái xe Trần Văn Việt đã nhận thức được vi phạm của mình và xin lỗi tổ công tác.

Nguyễn Thắng