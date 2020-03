Ban Bí thư Trung ương Đảng chuẩn y nhân sự mới

Thừa ủy quyền của Ban Bí thư Trung ương Đảng, đồng chí Nguyễn Xuân Ký, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Ninh đã trao quyết định của Ban Bí thư Trung ương Đảng về việc chuẩn y đồng chí Nguyễn Đức Thành, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy giữ chức vụ Ủy viên, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Quảng Ninh, nhiệm kỳ 2015-2020.

Chúc mừng và đánh giá cao năng lực, phẩm chất, tinh thần trách nhiệm của đồng chí Nguyễn Đức Thành trong quá trình công tác thời gian qua, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh Nguyễn Xuân Ký mong muốn, trên cương vị công tác mới, đồng chí tiếp tục phát huy bản lĩnh chính trị, kinh nghiệm, năng lực công tác, cùng với tập thể lãnh đạo Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy duy trì sự đoàn kết, thống nhất, tích cực chủ động, sáng tạo, kịp thời tham mưu các vấn đề liên quan đến công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng, góp phần xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị tỉnh Quảng Ninh ngày càng trong sạch, vững mạnh.

Chiều cùng ngày 9/3, tại Kỳ họp thứ 14 (Kỳ họp bất thường), HĐND tỉnh Bình Dương khóa IX, nhiệm kỳ 2016 – 2021 đã bầu đồng chí Hồ Quang Điệp giữ chức vụ Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Bình Dương khóa IX, nhiệm kỳ 2016 – 2021.

Được biết, đồng chí Hồ Quang Điệp, sinh năm 1965, quê quán xã An Sơn, thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương); trình độ Thạc sĩ kinh tế, Cử nhân Quản trị kinh doanh, Chuyên viên cao cấp, Cử nhân chính trị. Đồng chí từng đảm nhiệm các chức vụ Chánh Văn phòng HĐND tỉnh, Chủ tịch UBND thị xã Thuận An, Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Bí thư Thị ủy Tân Uyên.

Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Nông Nguyễn Bốn trao quyết định và chúc mừng các cán bộ được bổ nhiệm.