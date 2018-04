Băn khoăn trước ngày TPHCM thu phí dừng đỗ ô tô theo giờ

Anh Hải (28 tuổi, tài xế taxi Vinasun) tỏ ra lo lắng: Taxi đến rước khách, người ta bắt lái xe chờ 5-10 phút là chuyện thường. Có khi còn lâu hơn. Đậu ngoài đường lâu một tí là bị phạt, bị đuổi, chạy xe vô bãi thì phải nộp phí. Mức phí đỗ xe hiện nay 5.000 đồng/lượt thì còn chấp nhận được, sắp tới nâng lên gấp 5-6 lần sẽ rất khó khăn cho lái xe. Tính gộp vào giá cước, khách hàng khó chấp nhận, nhất là trong hoàn cảnh taxi công nghệ đang nở rộ.

Trao đổi với PV Tiền Phong, một số chuyên gia nhận xét phí đỗ xe không chỉ đánh vào túi tiền các chủ phương tiện ô tô có điều kiện kinh tế khá giả mà còn tác động đến một số đối tượng không có điều kiện kinh tế như tài xế. Và, việc tăng phí để hạn chế xe dừng đỗ trên đường cũng khó kéo giảm ùn tắc giao thông bởi để tránh nộp phí cao, lái xe sẽ có nhiều cách đối phó như đỗ xe trong hẻm hoặc trên các tuyến đường chưa thu phí gây ùn tắc giao thông tại các khu vực này.

Một số chủ phương tiện cũng bày tỏ băn khoăn rằng, khi đã nộp phí thì ai là người giữ xe và lỡ bị mất cắp phụ tùng như lo go, gương chiếu hậu… thì cơ quan nào sẽ chịu trách nhiệm bồi thường.

Theo ông Bùi Xuân Cường, Giám đốc Sở Giao thông Vận tải TPHCM, trên địa bàn TPHCM hiện có 345 tuyến đường cho phép sử dụng tạm thời một phần vỉa hè làm bãi giữ xe công cộng có thu phí, phục vụ kinh doanh và cho phép đỗ xe dưới lòng đường có thu phí.

Ông Ngô Hải Đường, Trưởng Phòng Quản lý và Khai thác Hạ tầng (Sở Giao thông Vận tải) cho biết từ 1/6, sở này sẽ giao cho Tập đoàn Viễn thông quân đội Viettel phụ trách việc thu phí dừng đỗ ô tô qua phần mềm “My Parking”. Đến cuối năm sẽ tổ chức đấu thầu chọn đơn vị cung cấp công nghệ và thực hiện thu phí.

Thu phí dừng đỗ ô tô qua phần mềm My Parking trên điện thoại được TPHCM thí điểm với quy mô 150 - 170 chỗ đỗ ô tô đã lộ ra khá nhiều bất cập.

Thông minh… chịu thiệt thòi

Ứng dụng My Parking do Viettel phát triển, giúp người dùng có thể tìm kiếm thông tin về bãi đỗ xe như: Số chỗ còn trống, lộ trình lưu thông đến vị trí bãi và có thể thanh toán trước phí đặt chỗ với mức phí 5.000 đồng/lượt, bằng với mức phí hiện hành. Ứng dụng này đã có mặt trên cả hai hệ điều hành iOS và Android. Trên ứng dụng My Parking, thông tin về những bãi đỗ này khá chi tiết, bao gồm hiện trạng, mức phí, quãng đường di chuyển tính từ vị trí của người dùng.

Khi có nhu cầu, người dùng có thể đặt chỗ qua ứng dụng này (nếu còn chỗ trống), thanh toán qua các hình thức như nhắn tin SMS.

Khi triển khai thu phí qua ứng dụng My Parking, khá nhiều lái xe vẫn sử dụng kiểu thu - nộp phí truyền thống, nghĩa là thấy bãi còn chỗ trống thì cho xe vào và trả tiền lấy vé.

Tồn tại song song hai kiểu thu phí nên những người chọn kiểu “thông minh” luôn thiệt thòi một khi các vị trí thực hiện thí điểm thu phí đỗ xe qua điện thoại là nơi lái xe có nhu cầu gửi xe tạm thời dưới lòng đường rất lớn. Ví dụ như khu vực trước khách sạn New World trên đường Lê Lai luôn kín chỗ, xe này ra, xe khác vào ngay. Chưa kể hiện nay, mức phí đỗ xe ở những khu vực trên đang áp dụng là 5.000 đồng/xe/lượt trong khung thời gian từ 7 giờ đến 22 giờ nên nhiều chủ phương tiện đỗ xe... cả ngày.

Anh Thắng (42 tuổi, tài xế) kể: “Tôi tra cứu trên điện thoại, thấy bãi xe còn chỗ trống nên đặt chỗ. Đến nơi thì... đã có xe khác giành mất chỗ. Hỏi thì người ta nói anh trả tiền, tôi cũng trả tiền. Bị mấy lần như vậy, đâm nản không xài ứng dụng My Parking nữa”.

Theo ông Ngô Hải Đường, thu phí đỗ xe thông minh không quá phức tạp, không gây khó khăn đối với chủ xe, tài xế, mang lại tiện lợi cho người dân, phù hợp với chủ trương xây dựng TPHCM thành đô thị thông minh.

“Sở GTVT sẽ trình UBND TPHCM xây dựng quy trình bắt buộc những người dừng đậu ô tô dưới lòng đường có thu phí phải sử dụng ứng dụng công nghệ thu phí thông minh. Nếu không sử dụng sẽ bị áp dụng hình thức chế tài cụ thể và buộc di dời xe đến những nơi khác. Những trường hợp dừng đậu xe ở lòng đường có thu phí mà không trả tiền cũng sẽ bị xử phạt”, ông Đường cho hay.

Thu phí dừng đỗ ô tô lũy tiến theo giờ Theo Nghị quyết vừa được HĐND TPHCM thông qua, mức phí dừng đỗ ô tô áp dụng cho hai nhóm (ô tô đến 9 chỗ, xe tải dưới 1,5 tấn và ôtô từ 10 chỗ, xe tải trên 1,5 tấn đến dưới 2,5 tấn), hai khu vực và tăng lũy tiến theo giờ. Cụ thể: mức phí tính ở khu vực quận 1, 3, 5 đối với ôtô đến 9 chỗ và xe tải 1,5 tấn là 25.000 đồng/xe/giờ trong hai giờ đầu tiên. Hai giờ tiếp theo là 30.000 đồng/xe/giờ và từ 5 giờ trở đi là 35.000 đồng/xe/giờ. Khu vực quận 10 và 11 mức thu lần lượt là 20.000 đồng/xe/giờ cho 2 giờ đầu; 25.000/xe/giờ cho 2 giờ tiếp theo; từ 5 giờ trở đi là 30.000 đồng/xe/giờ. Ô tô từ 10 đến 16 chỗ và xe tải từ 1,5 đến 2,5 tấn, mức thu tại khu vực quận 1, 3, 5 là 30.000 đồng/xe/giờ trong hai giờ đầu và 35.000 đồng/xe/giờ trong 2 giờ tiếp theo; từ 5 giờ trở đi là 40.000 đồng/xe/giờ. Tại khu vực quận 10 và 11 mức thu lần lượt là 25.000 đồng/xe/giờ cho 2 giờ đầu; 30.000 đồng/xe/giờ cho 2 giờ tiếp theo; từ 5 giờ trở đi phí là 35.000 đồng/xe/giờ.

Huy Thịnh ​