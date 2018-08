Bản tin 14H: Ăn đêm ‘ghẹo’ gái, hai nhóm thanh niên hỗn chiến

Hai nhóm thanh niên hỗn chiến vì ‘ghẹo’ gái. Khoảng 0h5 ngày 5/8, tại khu vực đường quốc lộ 18, đoạn qua địa phận phường Mạo Khê, thị xã Đông Triều, Quảng Ninh, 2 nhóm thanh niên đang ngồi ăn đêm thì xảy ra mâu thuẫn. Ngay sau đó, 2 nhóm thanh niên này đã dùng hung khí như dao, kiếm, tuýp sắt... lao vào hỗn chiến kinh hoàng, khiến ít nhất 1 người bị chém gục tại chỗ, phải nhập viện cấp cứu. Nhận được tin báo của người dân, công an thị xã Đông Triều đã lập tức đến hiện trường, nhưng 2 nhóm thanh niên đã nhanh chóng giải tán và bỏ trốn từ trước. Qua điều tra ban đầu, nguyên nhân được xác định do một nhóm thanh niên ở phường Mạo Khê thấy nhóm thanh niên còn lại có cô gái nên buông lời trêu ghẹo, dẫn đến cuộc hỗn chiến. Hiện, cơ quan chức năng đang điều tra làm rõ, nếu đủ căn cứ sẽ khởi tố vụ án hình sự theo quy định của pháp luật.

Ô tô chở phạm nhân va chạm với xe máy, một người tử vong. Khoảng 9h ngày 7/8, xe ô tô chuyên dụng chở phạm nhân mang BKS 61F 1300 va chạm với xe máy mang BKS 60B8 56301 trên QL1 đoạn qua thị trấn Trảng Bom, huyện Trảng Bom, Đồng Nai. Cú va chạm đã làm xe máy bị hất tung xuống mương nước ven đường khiến người phụ nữ điều khiển xe máy tử vong tại chỗ. (XEM CHI TIẾT)

Phát hiện thêm 44 hang động kỳ vĩ ở Phong Nha - Kẻ Bàng. Chiều 6/8, ông Lê Thanh Tịnh, Giám đốc Ban Quản lý VQG Phong Nha - Kẻ Bàng (Quảng Bình) xác nhận, nhóm nghiên cứu của đơn vị này vừa phát hiện thêm 44 hang động nguyên sơ trong khu vực VQG Phong Nha - Kẻ Bàng. Các hang động mới cũng đa phần phân bố ở các độ cao dao động từ 44 m đến 602 m so với mực nước biển, trong đó độ cao các động phổ biến nhiều nhất từ 200 m đến 350m. (XEM CHI TIẾT)

Trần tình của tài xế lái xe biển ngũ quý đi ngược chiều ở Kim Liên. Sáng 7/8, sau khi gửi giấy mời làm việc, tài xế điều khiển chiếc Mercedes BKS 29A-77.777 di chuyển ngược chiều trong hầm Kim Liên (Đống Đa, Hà Nội) đã lên trụ sở Đội CSGT số 3 - Công an Hà Nội để làm việc. Người này được xác định là Lê Đức Khổng (SN 1960, quê tỉnh Nam Định). Theo ông Khổng, do phát hiện vụ tai nạn dưới hầm khi trời mưa, ông đã lái xế hộp di chuyển ngược chiều trong hầm Kim Liên. (XEM CHI TIẾT)

Sẽ buộc 340 nghìn ô tô lắp camera để hạn chế CSGT xuống đường? Bộ GTVT vừa trình Chính phủ để lấy ý kiến về dự thảo nghị định thay thế Nghị định 86/2014 về kinh doanh vận tải và điều kiện kinh doanh vận tải bằng ô tô. Theo đó, Bộ GTVT đưa ra lộ trình bắt buộc lắp camera đối với các phương tiện kinh doanh vận tải nhằm kiểm soát hoạt động của các phương tiện này. Và quy định này sẽ có tác động tới trên 340.000 phương tiện kinh doanh vận tải hiện nay. Liên quan đến dự thảo này, một đại diện của Bộ Tư pháp cho rằng, việc lắp camera trên xe kết nối GPS để xử phạt bằng công nghệ sẽ hạn chế phụ thuộc vào các lực lượng chức năng như CSGT, thanh tra giao thông. Tuy nhiên, bài toán kinh phí đang gây đau đầu cho nhà chức trách.

Nổ mỏ than ở Trung Quốc, 4 người thiệt mạng. 4 công nhân đã thiệt mạng và 9 người khác mất tích sau vụ nổ mỏ than ở tỉnh Quý Châu (phía nam Trung Quốc) tối 6/8 (theo giờ địa phương). Vụ việc xảy ra tại mỏ than Zimujia, do Công ty Đầu tư Than Pannan quản lý. Mỏ than này được thiết kế với sức chứa khoảng 300.000 tấn. Nguyên nhân vụ nổ vẫn chưa được xác định. Các nhà chức trách hiện vẫn đang ưu tiên công cuộc giải cứu 9 nạn nhân mất tích sau sự cố.

3 xe tải đâm nhau vì... tránh bò, hai người nguy kịch. Khoảng 6h sáng 7/8, tại Km489 + 400 QL1 (đoạn thuộc thôn Làng Ngùi, xã Vượng Lộc, huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh), ô tô tải BKS 37V – 0251, do Nguyễn Trọng Huân (SN 1980, trú tại xã Phú Phong, huyện Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh) điều khiển, đang lưu thông trên QL1A hướng Bắc-Nam thì phanh gấp khi gặp 2 con bò đi ngang đường. Lúc này, xe tải BKS 76C - 094.45 đang chạy cùng chiều phía sau, do không làm chủ tốc độ nên đâm vào đuôi bên phải xe 37V - 0251. Chưa dừng lại, xe tải 76C - 094.45 đâm tiếp vào đuôi xe tải BKS 38N - 4670, do Nguyễn Văn Sự (SN 1974, trú tại xã Quang Lộc, huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh) điều khiển cùng chiều. Vụ tai nạn liên hoàn khiến tài xế và phụ xe 76C - 094.45 bị thương nặng, phải đi cấp cứu; xe này bị biến dạng hoàn toàn phần đầu, 2 xe còn lại hư hỏng nhẹ.



