Bản tin 14H: Bắt kẻ sát hại hàng xóm, chém cả công an

Lúc này, lái tàu đã nhanh chóng cho phương tiện cập vào bến và cùng lực lượng tại chỗ đưa các hành khách lên bờ an toàn. Một lúc sau, nước tràn vào khoang máy khiến chiếc tàu bị chìm hơn nửa thân tàu. Lãnh đạo phòng CSGT Đường thủy - Công an TP HCM cho biết, hiện đơn vị cũng đã cử lực lượng xuống hiện trường để khám nghiệm và điều tra.Nạn nhân tử vong là Đoàn Văn Sỹ, thợ lò bậc 5/6 (SN 1992, quê ở Kim Sơn, Ninh Bình); nạn nhân bị thương là Phạm Ngọc Chi (SN 1987, quê ở Ninh Giang, Hải Dương). Nguyên nhân xảy ra vụ tai nạn ban đầu được xác định là do trong quá trình đào lò thượng vỉa 15 thì than, đá ở khu vực gương lò trượt lở xuống vùi lấp 2 công nhân.Cảnh sát xác định nạn nhân quốc tịch Australia (62 tuổi) đã tử vong, trú tại tầng 5 khách sạn này cùng vợ hai ngày nay. Công an TP HCM đang làm rõ nguyên nhân.Chiều 7/4, người dân phường 3, TP Sa Đéc (Đồng Tháp) hốt hoảng khi phát hiện thi thể không đầu tại bãi cỏ nên liền báo cho công an. Sau đó, công an tìm được phần đầu nạn nhân cách thi thể khoảng 25 mét, nạn nhân được xác định là ông Hồ Thanh Nhàn (SN 1959, ngụ tại địa phương). Lần theo vết máu, lực lượng chức năng xác định nghi phạm là Nguyễn Thanh Tâm (SN 1970, cạnh nhà nạn nhân). Khi phát hiện lực lượng công an, nghi phạm liền cầm 2 con dao đóng cửa cố thủ trong nhà. Khi lực lượng công an xông vào bắt giữ thì nghi phạm dùng dao chống trả khiến trung tá Phạm Văn Minh, Trưởng CAP.3 bị chém đứt lìa đốt ngón tay út và áp út cùng 1 vết thương sâu vào bắp tay phải. Tuy nhiên, Tâm bị khống chế, tước hung khí ngay sau đó.