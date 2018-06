Bản tin 14H: Bắt quả tang nữ tiếp viên massage khỏa thân cho khách

Bắt quả tang nữ tiếp viên massage khỏa thân cho khách ở khu phố Tây. Đêm 23/6, nhiều trinh sát hình sự phối hợp cùng lực lượng quản lý hành chính, Công an quận 1, TP.HCM bất ngờ ập vào kiểm tra đối với cơ sở massage Zeus, phường Phạm Ngũ Lão. Tại 2 phòng VIP Công an bắt quả tang 2 nữ nhân viên massage trong tình trạng không có nội y đang phục vụ khách. Làm việc với Công an, nữ nhân viên massage khai nhận, khách muốn vào cơ sở phải mua vé 500 ngàn đồng. Ngoài ra, nữ nhân viên còn mời chào khách kích dục để lấy tiền “tip”, thông thường mỗi lượt/1 triệu đồng. Lực lượng chức năng cũng lập biên bản, xử lý nhiều lỗi vi phạm của cơ sở massage, trong đó có hành vi phục vụ khách có tính chất khiêu dâm.

Tàu Trung Quốc chở 116 tấn thịt trâu chìm trên biển Móng Cái. Khoảng 12h ngày 23/6, tàu Quế Bắc số hiệu 0345 quốc tịch Trung Quốc sau khi rời cảng Vạn Gia (Móng Cái, Quảng Ninh) đi Bạch Long (Trung Quốc) đã xảy ra sự cố nước tràn vào khoang lái gây chìm tàu. Được biết tàu Quế Bắc 0345 chở theo 116 tấn hàng đông lạnh (thịt trâu) từ cảng Vạn Gia (Móng Cái) đi Bạch Long (Trung Quốc). (XEM CHI TIẾT)

Ôtô rơi xuống ao, tài xế tử vong. Gần 24h ngày 22/6, người dân thôn Tam Kiệt, xã Hữu Bằng, huyện Kiến Thụy (Hải Phòng) phát hiện một ôtô biển số Hải Phòng rơi xuống ao nước gần chùa làng. Tài xế 37 tuổi đã tử vong. Nhà chức trách xác định, đây là vụ tai nạn giao thông. Tài xế đã tham dự bữa tiệc cùng với bạn bè tại thôn Kim Đới, xã Hữu Bằng. Đến nửa đêm, anh lái xe ra về, có thể không may rơi xuống ao dẫn đến bị ngạt nước, tử vong. (XEM CHI TIẾT)

Phát hiện thi thể có hình xăm trong bụi rậm ở Sài Gòn. Chiều ngày 23/6, một người đàn ông đi cắt cỏ trên đường Vườn Lài (phường An Phú Đông, quận 12, TP.HCM) phát hiện một thi thể trong bụi rậm. Bước đầu, công an xác định thi thể là nam giới, ngoài 30 tuổi, trên người có nhiều hình xăm. Nạn nhân tử vong khoảng 1 tuần trước, xác đã phân hủy nặng. Hiện nhà chức trách đang điều tra vụ việc. (XEM CHI TIẾT)

Xe tải rơi xuống cầu, phụ xe thiệt mạng, tài xế dập nát 2 chân. Khoảng 6h ngày 24/6, ở đoạn đường cong tại Km1737+565 thuộc xã Tân Lập, huyện Hàm Thuận Nam (Bình Thuận), xe tải BKD 36C-131.07 bất ngờ tông sập hộ lan bên lề đường và thành cầu Ông Hạnh rồi rơi xuống suối. Lực lượng chức năng và người dân đã phải dùng hàn xì cắt cabin trong 2 giờ, đưa tài xế bị dập nát 2 cẳng chân ra khỏi cabin xe, chuyển đi cấp cứu. Nhiều xe cẩu được huy động để cẩu xe tai nạn và đưa thi thể phụ xe lên bờ. Nguyên nhân ban đầu được nhận định do tài xế ngủ gục, không kịp xử lý kịp khi qua đường cong.

Phát hiện thi thể người phụ nữ trong tư thế úp mặt dưới ruộng. khoảng 17h30 ngày 23/6, khi ra đồng thuộc xóm Trần Phú (xã Hải Đông, huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định) để lùa vịt về nhà, ông Nguyễn Văn Hà (xã Hải Đông, huyện Hải Hậu) phát hiện một phụ nữ tử vong trong tư thế úp mặt xuống đất. Được biết, người phụ nữ tử vong xấu số tên là L.T.H. (SN 1984), người quê gốc ở tỉnh Hưng Yên, lấy chồng về xã Hải Đông và đã có 2 người con. Được biết, nạn nhân bị bệnh động kinh từ lâu. Hiện vụ việc đang được điều tra.

Trong đêm 23/6 đội tuyển Mexico chiến thắng trước Hàn Quốc, sáu người hâm mộ bị bắn chết tại thành phố Ciudad Juarez, Mexico. Theo tờ La Vanguardia, một nhóm 6 người đàn ông đang ngồi xem trận đấu giữa đội tuyển Mexico và Hàn Quốc trong một gara sửa xe, giữa lúc đội nhà ghi bàn và ăn mừng chiến thắng, bất ngờ xuất hiện một nhóm người có vũ khí và xả súng bắn chết nhóm người. Điều đáng chú ý là sự việc ngay lập tức được thông báo cho cơ quan chức năng, nhưng bọn tội phạm đã không bị bắt giữ. Hiện nguyên nhân dẫn đến vụ sát hại đang được cơ quan cảnh sát thành phố Ciudad Juarez điều tra và xác minh, tuy nhiên truyền thông nước này cũng không loại trừ đây là một vụ thanh toán của các băng nhóm giang hồ.



