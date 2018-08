Bản tin 14H: Bị nhắc vì định ‘mây mưa’ trên tàu điện, cô gái nổi xung

Xe máy tông đuôi ô tô tải, nam thanh niên bị vỡ đầu. Khoảng 17h ngày 9/8, tại km 407+600 QL1A địa bàn xã Quỳnh Giang, huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An, xe máy BKS 37F1 78576, do một nam thanh niên 25 tuổi không đội mũ bảo hiểm điều khiển, tông vào đuôi xe tải chở đá BKS 37C - 011.18. Cú đâm với tốc độ cao khiến chiếc xe máy găm vào đuôi ô tô tải, đá mạt trên xe đổ vung vãi xuống đường, nam thanh niên điều khiển xe máy bị vỡ đầu, chấn thương nặng được người dân đưa vào bệnh viện cấp cứu.

Tiêm thuốc dưỡng não, một cụ bà tử vong tại trạm y tế. Sáng ngày 9/8, bà Trương Thị Hồng (67 tuổi, trú thôn Vĩnh Phú, xã Kỳ Khang, huyện Kỳ Anh, Hà Tĩnh) đến Trạm y tế xã Kỳ Khang khám đau đầu. Tại đây, bà Hồng được cán bộ y tế Thiều Đình Hoàn tiêm thuốc dưỡng não. Đến khoảng 9h cùng ngày, con dâu bà Hồng đi tìm mẹ thì phát hiện bà đã chết. Hiện, cơ quan chức năng đang điều tra vụ việc.

Tìm thấy thi thể nam thanh niên mất tích sau cuộc nhậu. Khuya ngày 9/8, lực lượng chức năng tìm thấy thi thể Vương Anh Ph. (SN 1982, ngụ ấp 6, xã Thới Bình, huyện Thới Bình, Cà Mau) trôi nổi trên dòng Chắc Băng (thuộc khóm 1, thị trấn Thới Bình). Một ngày trước đó, Ph. đi nhậu với vài người bạn, nhưng sau đó người nhà nhận được tin báo thanh niên này đã mất tích.

Thắng gấp tránh cô gái ngã xuống đường, 3 xe tông liên hoàn. Khoảng 9h30 ngày 10/8, khi chuẩn bị vào hầm chui Điện Biên Phủ (P.Chính Gián, Q.Thanh Khê, Đà Nẵng), tài xế xe tải BKS 43C-070.46 thấy cô gái chạy xe tay ga phía trước ngã xuống đường liền phanh gấp dừng xe. Lúc này, hai xe bán tải chạy phía sau không giữ khoảng cách an toàn đã tông liên tiếp vào nhau, tạo nên tai nạn liên hoàn. Vụ tai nạn không gây thương vong về người, nhưng khiến các xe ô tô bị hư hỏng đáng kể.

Trong số hơn 3.400 người khác phải nhập viện điều trị do nắng nóng đang hoành hành tại Hàn Quốc, đã có 42 người tử vong. Tuần trước, nhiệt độ tại thủ đô Seoul - nơi tập trung gần một nửa dân số Hàn Quốc - đo được ở mức 39,6 độ C, mức cao nhất trong vòng 111 năm trở lại đây. Hầu hết các nạn nhân chịu nhiều ảnh hưởng của nắng nóng là người già, trẻ nhỏ và người nghèo. Theo thống kê, cũng có ít nhất 5 người thiệt mạng do làm việc ngoài trời, trong đó có 1 người khoảng 30 tuổi và một công nhân khoảng 50 tuổi đến từ Việt Nam.

Chủ nhà nghỉ giấu camera trong chai dầu gội, quay lén khách thuê nữ. Theo BBC, người đàn ông sống tại TP Hawke's Bay, thuộc đảo Bắc của New Zealand, đã quay len 219 đoạn video của 34 khách thuê nữ tại nhà nghỉ của ông này từ tháng 12/2017 – 2/2018, rồi đăng tải lên một trang web khiêu dâm. Nghi phạm khai, giấu camera trong những chai dầu gội đầu và "chỉ quay từ vai xuống đầu gối”, nhưng mặt nạn nhân vẫn xuất hiện trong video. Kẻ này sẽ bị kết án vào tháng 10 tới, với 69 tội danh khác nhau.

Hành khách phẫn nộ vì cặp đôi định “mây mưa” trên tàu điện. Đoạn video đăng trên Daily Mail cho thấy, trên một chuyến tàu điện ngầm ở thành phố Moscow, Nga, một cặp nam nữ định làm “chuyện ấy” trên ghế dài. Khi bị một hành khách cao tuổi nhắc nhở, cô gái nổi giận và to tiếng, thậm chí “động tay động chân” với người khách.Toàn bộ quá trình được một hành khách khác ghi lại và đăng lên mạng xã hội, gây bức xúc cho người xem.

