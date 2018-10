Bản tin 14H: Cầu thủ bị sát hại dã man trong bụi rậm ở tuổi 24

Cầu thủ Brazil bị sát hại dã man. Cầu thủ Daniel Correa Freitas (SN 1994), thuộc biên chế của Sao Paulo, mới đây được phát hiện bị sát hại dã man trong một vụ tra tấn, giết người dã man tại thành phố Sao Jose dos Pinhais, bang Parana, Brazil. Thi thể của tiền vệ này được người dân địa phương phát hiện trong một bụi rậm, với nhiều dấu vết tra tấn. Trong đó, vết cắt sâu ở vùng cổ là nguyên nhân trực tiếp gây ra cái chết. Ngoài ra, dương vật của nạn nhân cũng bị cắt rời cơ thể. Hiện, báo cáo khám nghiệm tử thi chưa được công bố, cũng như chưa có thông tin nào về nghi phạm.

Va chạm xe máy, 3 người tử vong. Khoảng 15h ngày 29/10, trên tỉnh lộ 11B, đoạn qua xã Phong Xuân (huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên - Huế), xe máy do anh Phan Đình Th. (32 tuổi, trú xã Phong Xuân) chở vợ là Lê Thị Tuyết (26 tuổi) và con 8 tháng tuổi đi khám bệnh, va chạm với xe máy do anh Trương Công K. (24 tuổi, trú xã Phong Xuân) điều khiển. Vụ tai nạn khiến anh Th. và anh K. tử vong tại chỗ, cháu bé tử vong tại bệnh viện, còn chị Tuyết bị thương nặng. (XEM CHI TIẾT)

Nổ kho chứa thuốc xịt muỗi, 4.000 thùng thuốc vung vãi khắp nơi. Khoảng 4h sáng 30/10, kho chứa hàng trong khuôn viên Viện Khoa học kỹ thuật Nông nghiệp Duyên hải Nam Trung bộ (TP Quy Nhơn, tỉnh Bình Định) bất ngờ phát nổ, bốc cháy dữ dội. Đến 6h sáng cùng ngày, lực lượng chức năng mới khống chế được đám cháy. Vụ hoả hoạn khiến 4.000 thùng thuốc xịt muỗi, côn trùng vung vãi khắp nơi. (XEM CHI TIẾT)

Thượng tá công an say xỉn, lái xe tông 2 người nhập viện. Khoảng 21h tối 29/10, xe ô tô BKS 61A-123.69 đang chạy trên quốc lộ 14 hướng từ thị xã Đồng Xoài về huyện Chơn Thành (Bình Phước) bất ngờ tông vào nhiều xe máy. Chiếc xe lao lên vỉa hè, rồi quay ngược xuống đường, tông vào 2 xe máy khiến 2 người bị thương nặng. Xe “điên” chỉ dừng lại khi tông vào tường của một cơ quan Nhà nước. Công an tỉnh Bình Phước sau đó xác định, người lái xe là Thượng tá Vũ Văn Hải, Phó trưởng Công an thị xã Đồng Xoài. Thời điểm gây tai nạn, ông Hải có biểu hiện say xỉn, nồng nặc mùi bia rượu.

Thanh niên đòi nhảy cầu Chương Dương sau khi người yêu qua đời. Khoảng 15h30 ngày 29/10, người dân phát hiện tại nhịp số 6 cầu Chương Dương (Hà Nội) có một thanh niên khóc thét, đòi leo qua lan can cầu để nhảy xuống sông tự tử. Sau khi được giải cứu và đưa về trụ sở Đội CSGT số 1, nam thanh niên vẫn trong trạng thái kích động, có hơi men, luôn miệng đòi uống thuốc an thần. Qua xác minh ban đầu, người này sinh năm 1994, từ Phú Thọ đến Hà Nội làm việc. Nam thanh niên đòi tự tử sau nhiều ngày đau buồn vì người yêu bị tai nạn qua đời.

Ba ngày mất liên lạc, nam shipper được phát hiện treo cổ trong nhà. Khoảng 7h sáng nay (30/10), ông Nguyễn Văn Diện (45 tuổi) đến căn nhà trong hẻm số 12, đường HT45, phường Hiệp Thành, quận 12 (TP.HCM) để tìm cháu ruột là anh Nguyễn Văn Cường (30 tuổi). Đến nơi, ông Diện tá hoả phát hiện Cường chết trong tư thế treo cổ, thi thể phân huỷ nặng. Được biết anh Cường làm nghề shipper, có vợ con nhưng đã li hôn được 2 năm nay. Khoảng 3 ngày trở lại đây, không ai liên lạc được với anh Cường.

Khách đãng trí bỏ quên gần 70 triệu trên máy bay. Khi đang làm nhiệm vụ trên các chuyến bay VN658, VN225 và SQ178, các anh Đoàn Văn Linh - Tổ phó Đội Cung ứng Vật tư, Nguyễn Ngọc Sơn - nhân viên Đội Dịch vụ trên tàu và anh Nguyễn Hữu Quyết - nhân viên Đội Dịch vụ trên tàu đã nhặt và trả lại số tiền mặt cũng như nhiều tài sản giá trị tổng trị giá lên đến gần 70 triệu đồng hành khách bỏ quên. Lãnh đạo Công ty Dịch vụ mặt đất sân bay VN (VIAGS) cho biết, ngay sau đó các nhân viên này đã kịp thời trao trả nay cho hành khách số tiền bỏ quên. VIAGS cũng tuyên dương và khen thưởng để động viên kịp thời và lan tỏa gương người tốt việc tốt trong toàn đơn vị.



