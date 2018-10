Bản tin 14H: Chỉ bán căn hộ khu nội đô cho người hộ khẩu ở Hà Nội?

xem chi tiết) Tại hội thảo Quản lý phát triển công trình cao tầng khu vực nội đô lịch sử mở rộng thành phố Hà Nội mới đây, Chủ tịch Tổng hội Xây dựng Việt Nam Trần Ngọc Hùng cho rằng, mục tiêu giảm dân số nội đô (từ 1,2 triệu xuống còn 0.8 triệu), trong thực tế đã chứng minh việc này hầu như không thực hiện được. (

Hai cơ quan 'cãi nhau' trách nhiệm trong vụ điện giật chết 4 người. Lãnh đạo Viettel Hà Tĩnh khẳng định đã có thông báo cho phía điện lực nhưng lãnh đạo Điện lực huyện Cẩm Xuyên cho biết hoàn toàn không nhận được thông báo đề nghị phối hợp cắt điện từ phía Viettel. (xem chi tiết)

Thi thể bé sơ sinh miệng bị nhét giấy được phát hiện bên đường. Một bé trai sơ sinh được phát hiện đã tử vong bên đường. Người dân kiểm tra và thấy trong miệng bé trai bị nhét đầy giấy. Ghi nhận của PV Tiền Phong, đến 10h sáng ngày 27/10, lực lượng chức năng TX.Thuận An mới hoàn tất công tác khám nghiệm hiện trường, lấy lời khai của các nhân chứng để điều tra vụ một bé trai sơ sinh chết bên đường. (xem chi tiết)

Đại biểu lo ngại cài cắm 'nhân cốt' có thể lại tạo ra 'Vũ nhôm'. Cho ý kiến về tình hình kinh tế xã hội sáng 27/10, đại biểu Quốc hội Lưu Bình Nhưỡng lo ngại tình trạng “cài cắm nhân cốt vào doanh nghiệp để thôn tính, “có thể tạo ra những Vũ “nhôm” khác. (xem chi tiết)

Nghi can nổ súng tại Nghệ An đến Cục cảnh sát hình sự đầu thú. Nghi can gây ra vụ nổ súng tại một nhà hàng trên đại lộ Lê Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) khiến hai người bị thương đã ra đầu thú. Hiện, công an đang hoàn tất hồ sơ, xử lý theo quy định pháp luật. (xem chi tiết)

Nhóm người Hàn Quốc đến Sài Gòn 'thanh toán' đồng hương. Mâu thuẫn với nhau khi đang sống ở TP HCM, một người Hàn Quốc đã gọi nhóm bạn bay sang Việt Nam trói, đánh đập cả gia đình đồng hương. (xem chi tiết)

Án mạng sau hỗn chiến tại tiệm karaoke ở Nha Trang. Mâu thuẫn khi hát karaoke, nam thanh niên bị nhóm đối phương đâm gục, một người khác cũng phải nhập viện. Rạng sáng 27/10, Nguyễn Xuân Thuỷ (30 tuổi) hát karaoke cùng nhóm bạn trên đường Nguyễn Thiện Thuật, phường Lộc Thọ, TP Nha Trang, Khánh Hoà. Khi vui chơi, họ mâu thuẫn với phòng bên cạnh.

Lúc ra về, hai bên lao vào nhau ẩu đả. Thủy bị nhóm thanh niên vây đánh, đâm nhiều nhát. Nạn nhân ôm vết thương, lảo đảo bỏ chạy được một đoạn thì ngã gục, tử vong.

Hỗn chiến còn khiến một người trong nhóm kia bị thương, được chuyển đến bệnh viện. Những người liên quan bỏ trốn khỏi hiện trường.

Ca ngợi tàu ngầm Nga, Đô đốc Mỹ kêu gọi biện pháp đối phó. Tư lệnh Hải quân Mỹ ở châu Âu và châu Phi James Foggo thừa nhận các tàu ngầm Nga được trang bị rất hoàn hảo, đồng thời ông cũng kêu gọi Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) thực hiện các biện pháp để đối phó với thực tế này.(xem chi tiết)

