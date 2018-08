Bản tin 14H: Cụ bà 70 tuổi leo thang tre, đánh đu lên dây điện

Người đàn ông bị tạt axit ngay giữa đường. Khoảng 21h tối 20/8, anh Bùi Đức Hậu (SN 1979, trú tại Văn Quán, Hà Đông), trong khi chở con gái 9 tuổi bằng ô tô về đến khu vực Xa La, phường Phúc La, quận Hà Đông, Hà Nội, thì gặp một người bạn đi ngược chiều liền xuống xe để nói chuyện. Bất ngờ, một nam thanh niên đi bộ đến gần rồi hất cả 1 ca axit vào anh Hậu và bỏ chạy. Nạn nhân nhảy xuống ao nước gần đó, rồi được người dân đưa đến bệnh viện cấp cứu. Bé gái 9 tuổi đứng gần nhưng rất may chỉ bị một số giọt axit bắn vào tay, gây bỏng nhẹ. Hiện vụ việc đang được điều tra, làm rõ.

Xe khách cháy trơ khung khi đang đậu ở TPHCM. Trưa 21/8, xe khách giường năm BKS 76B-003.97 đang đậu trên đường Nguyễn Hậu, phường Tân Thành, quận Tân Phú, TP.HCM, để chất hàng, bất ngờ khói bốc lên nghi ngút. Lúc này, nhiều người dùng bình chữa cháy mini chạy đến dập lửa nhưng bất thành. Ngọn lửa nhanh chóng bao trùm toàn bộ chiếc xe kèm theo nhiều tiếng nổ lớn khiến người xung quanh tháo chạy. Khoảng 20 phút sau, ngọn lửa được dập tắt hoàn toàn nhưng toàn bộ chiếc xe bị cháy trơ khung. Nhiều hàng hóa, vật dụng trên xe khách cũng bị cháy đen. May mắn vụ cháy không gây thiệt hại về người. (XEM CHI TIẾT)

Xe máy va chạm xe tải, 2 người chết tại chỗ. Khoảng 19h30 ngày 20/8, xe tải BKS 63C - 023.00, do tài xế Đoàn Trung Minh (42 tuổi, ngụ tỉnh An Giang) điều khiển, va chạm với xe máy BKS 67L2- 6158, do Đỗ Thanh Sang (42 tuổi, ngụ TP Long Xuyên) cầm lái. Cú va chạm khiến ông Sang cùng người ngồi sau xe máy là chị Phạm Thị Mỹ Xuyên (25 tuổi) chết tại chỗ. Tại hiện trường, chiếc xe gắn máy hư hỏng nặng, nát bét phần đầu.

Việt Nam chính thức có bản quyền ASIAD 18. Ông Nguyễn Kim Trung, Giám đốc VTC, người trực tiếp tham gia đàm phán bản quyền ASIAD 18, vừa ký văn bản chốt hợp đồng với đối tác KJSM World Corp. Đài tiếng nói Việt Nam (VOV) cho biết khán giả truyền hình sẽ được xem trực tiếp các trận đấu đáng chú ý của ASIAD trên kênh VTC3 của Đài truyền hình kỹ thuật số VTC từ 22/8. Thính giả có thể nghe tường thuật trực tiếp các sự kiện trên sóng phát thanh của VOV.

Cần Thơ tiếp tục có khách trúng Vietlott giá trị lớn. Vietlott vừa thực hiện quy trình quay số mở thưởng thứ 324 sản phẩm Mega 6/45. Hội đồng Giám sát xổ số xác nhận kết quả kỳ QSMT này có bộ số 03 – 08 – 22 – 28 – 33 – 42. Qua xác định từ hệ thống kinh doanh xổ số tự chọn, Vietlott xác định có 1 vé trúng Jackpot với giá trị giải là 16.109.307.500 đồng (chưa khấu trừ thuế thu nhập cá nhân theo quy định nhà nước). Tấm vé may mắn được phát hành tại Điểm bán hàng Số 56, đường 26 Tháng 3, phường Châu Văn Liêm, quận Ô Môn, Tp. Cần Thơ (thuộc Đại lý Vedo).

Vào khoảng 17h ngày 20/8 vừa qua, tại khu Bì Đô, thành phố Thành Đô, tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc đã xảy ra sự việc hy hữu, một cụ bà khoảng 70 tuổi dùng thang tre để leo lên dây điện và đánh đu. Theo đó, không chỉ leo lên chiếc thang cao chót vót mà không có bất cứ phương tiện hỗ trợ, bảo hiểm nào, cụ bà còn dựa chiếc thang vào những làn dây điện dày đặc và không ngừng buông hai tay ra để lắc lư. Phát hiện sự việc, người dân báo cảnh sát và ra sức khuyên can cụ bà nhưng không được. Đến khi lực lượng chức năng vào cuộc, vụ việc mới được giải quyết.

Tú Oanh