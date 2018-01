Bản tin 14H: Đỉnh Fansipan xuất hiện mưa tuyết

7h sáng nay (12/1), trạm thu phí BOT Sóc Trăng tiếp tục thu phí theo khung giá mới, tuy nhiên các tài xế tiếp tục tỏ thái độ phản đối khiến tình trạng ách tắc, ùn ứ tái diễn. Khoảng 7h45, trạm xả cửa cho xe lưu thông. Sau khoảng 30 phút, trạm tiếp tục bán vé thu phí, ngay lập tức bị phản đối. Trạm buộc phải xả cửa lần thứ 2, thời gian kéo dài tới 9h30 sáng nay. "Cánh tài xế chúng tôi quyết phản đối cho đến khi nào thông thoáng như BOT Cai Lậy”, anh Đức, tài xế ở Mỹ Xuyên (Sóc Trăng) cho biết. (Xem chi tiết)

UBND TP Hà Nội vừa ban hành kế hoạch tổ chức các hoạt động biểu diễn văn hóa, nghệ thuật, thể dục thể thao dịp Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018. Theo đó, cùng với các chương trình văn hoá, thể thao, nghệ thuật, TP Hà Nội sẽ tổ chức bắn pháo hoa tại nhiều địa điểm. Kế hoạch bắn pháo hoa được thành phố giao Bộ tư lệnh Thủ đô lên phương án chi tiết. (Xem chi tiết)

Lúc 7 giờ ngày 12/1, Trạm Khí tượng Sa Pa quan trắc được nhiệt độ thấp nhất là 2,8 độ C (tăng khoảng 1 độ C so với ngày hôm trước). Tuy nhiên, các vùng núi có độ cao từ 2.500 m trở lên theo tính toán nhiệt độ vẫn dưới 0 độ C. Đặc biệt, vào khoảng 8 giờ cùng ngày, khu vực đỉnh Fansipan (Sa Pa, Lào Cai) mây mù giảm, tạo điều kiện cho mưa tuyết hình thành và trận mưa tuyết nhẹ thứ 2 xuất hiện ở khu vực này hồi 9h sáng cùng ngày.

9h30 sáng 12/1, ngọn lửa bất ngờ bùng phát tại kho chứa keo dán đế giầy của Công ty TNHH sản xuất giầy Easily, cụm công nghiệp Tân Liên, huyện Vĩnh Bảo (Hải Phòng). Phát hiện ngọn lửa, các công nhân đã sử dụng bình xịt chữa cháy tại chỗ song bất thành. Khi lửa bùng mạnh, hơn 800 công nhân đang làm việc tại nhà xưởng gần kho được lệnh sơ tán ra ngoài để giữ an toàn. Cảnh sát PCCC Hải Phòng điều động 6 xe chuyên dụng cùng 60 cán bộ, chiến sĩ phối hợp cùng công an huyện Vĩnh Bảo đến chữa cháy. Khoảng 10 giờ, ngọn lửa được dập tắt, không xảy ra cháy lan đến nhà xưởng sản xuất kế bên. (Xem chi tiết)

NSND Nguyễn Quang Vinh, Quyền Cục trưởng Cục NTBD vừa ký văn bản gửi Công ty TNHH Võ Việt Chung đề nghị hủy kết quả đối với thí sinh Lê Â u Ngân Anh do vi phạm điều kiện dự thi tại cuộc thi Hoa hậu Đại dương Việt Nam 2017. Lê Âu Ngân Anh đã đăng quang ngôi vị hoa hậu Cuộc thi Hoa hậu Đại dương năm 2017 diễn ra cuối tháng 10/2017 nhưng ngay lập tức người đẹp này đã vấp phải làn sóng phản ứng dữ dội từ dư luận vì bị cho là nhan sắc đã qua phẫu thuật thẩm mỹ, chưa xứng tầm hoa hậu. Sau đó, vụ việc càng trở nên "om xòm" hơn khi cô thừa nhận đã từng nâng mũi nhưng đã rút sụn trước khi tham gia cuộc thi. Cô đã báo cáo điều này với Ban Tổ chức và được chấp thuận. (Xem chi tiết)

Tư lệnh Thủy quân lục chiến Mỹ, tướng Robert Neller đã so sánh cuộc chiến có thể xảy ra với Triều Tiên với các kịch bản của một series phim nổi tiếng mang tên “Trò chơi vương quyền”. Theo tướng Neller trong trường hợp quan hệ đang căng thẳng giữa Mỹ và Triều Tiên ngày càng gia tăng, một số lượng lớn người dân sẽ phải chịu hậu quả, hãng tin Itar-Tass đã thông cho biết. “Đó giống như 'Trò chơi vương quyền' – tướng Mỹ cho biết, và rất nhiều người sẽ phải chịu hậu quả”. (Xem chi tiết)

thuộc về khối doanh nghiệp FDI.Theo ông Putin, nhà lãnh đạo Bình Nhưỡng và nhân dân Triều Tiên đã giành được thắng lợi mới nhất trước Hàn Quốc và phương Tây bằng chương trình hạt nhân và tên lửa.Lời cảnh báo của Tướng Prawit được đưa ra sau khi Văn phòng Tổng Chưởng lý (OAG) hôm 9/1 cho biết, cơ quan này chưa yêu cầu dẫn độ bà Yingluck.

