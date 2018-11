Bản tin 14H: Dùng rắn doạ cưỡng bức phụ nữ, ‘yêu râu xanh’ bỏ mạng

Dùng rắn độc đe doạ cưỡng bức phụ nữ, “yêu râu xanh” thiệt mạng. Shanghaiist đưa tin, vụ việc diễn ra sáng sớm 22/11 bên trong một khách sạn ở thành phố Phúc Châu, tỉnh Giang Tây, Trung Quốc. Theo đó, vị khách nam thuê phòng đã mang theo 3 con rắn dùng đe dọa, hiếp dâm một phụ nữ. Tuy nhiên, tên “yêu râu xanh” bị rắn cắn trong lúc giằng co với nạn nhân. Thay vì đi cấp cứu, đối tượng lại nằm ngủ, rồi tử vong sau đó.

Điều động Phó chủ tịch tỉnh Long An về Trung ương. Theo thông tin từ Văn phòng Chính phủ ngày 27/11, Thủ tướng Chính phủ vừa phê chuẩn kết quả miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh Long An nhiệm kỳ 2016-2021 đối với ông Hoàng Văn Liên, để nhận nhiệm vụ mới. Trước đó, tại phiên họp sáng 26/10, HĐND tỉnh Long An khóa IX tiến hành miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ 2016 - 2021 đối với ông Hoàng Văn Liên do được điều động về Trung ương công tác. (XEM CHI TIẾT)

Thử nghiệm mô hình xe cấp cứu 2 bánh ở TP.HCM. Chiều 27/11, tại BV Đa khoa Sài Gòn đã tổ chức họp tổng kết sau 2 tuần thực hiện thí điểm xe cấp cứu 2 bánh. BS Nguyễn Khắc Vui-Phó giám đốc Bệnh viện đa khoa Sài Gòn cho biết trong 20 ngày thí điểm mô hình xe cấp cứu 2 bánh, BV đã xuất 26 lần xe 2 bánh đi cấp cứu (tổng số lượt cấp cứu ngoại viện là 76 ca). Theo BS Vui, hiện ngày càng có nhiều bệnh nhân thể hiện sự hài lòng với mô hình cấp cứu mới này. (XEM CHI TIẾT)

Sáng 28/11, chiếc Lexus 4 chỗ, có thể chờ 2-3 người, đang lưu thông thì bất ngờ lao vào lề phải, tông trụ điện gãy 3 khúc, rồi lộn nhiều vòng trước khi dừng lại ở vị trí cách cột điện 30m, chiếc xe bẹp dúm. Bước đầu, cảnh sát ghi nhận chủ của chiếc xe biển số tỉnh Cà Mau tự gây tai nạn là chủ doanh nghiệp ở ấp 3, xã Tắc Vân. Tài xế và người đi cùng sau đó rời khỏi hiện trường.

Xe cứu hỏa đâm và kéo lê xe máy, một người tử vong. Khoảng 9h30 sáng nay, xe chuyên dụng phòng cháy chữa cháy rẽ phải đi vào trụ sở toà nhà CT14A2 trên đường Võ Chí Công do thiếu quan sát đã chèn vào xe máy đi cùng chiều khiến nạn nhân tên Vũ (SN 1963, trú phố Văn Cao, Hà Nội) bị kéo lê, tử vong tại chỗ. Sau tai nạn, một số chiến sĩ phòng cháy chữa cháy đã chặn một xe taxi lại định chở nạn nhân đi cấp cứu, nhưng không được đồng ý.

Cháy cửa hàng quần áo trong đêm, người phụ nữ tử nạn. Khoảng 1h15 ngày 28/11, cửa hàng quần áo tại số nhà 22, tổ 3, khu Xuân Hà, thị trấn Xuân Mai, huyện Chương Mỹ, Hà Nội, xảy ra cháy dữ dội kèm nhiều tiếng nổ lớn. Phòng Cảnh sát PCCC điều hai xe cứu hỏa và nhiều chiến sỹ tới hiện trường để phá cửa ngôi nhà và dập lửa. Thời điểm xảy ra hỏa hoạn có một phụ nữ ngủ trong nhà, được tìm thấy trong tình trạng tử vong do ngạt khí.

Nổ nhà máy hóa chất tại Trung Quốc, ít nhất 22 người thiệt mạng. Một vụ nổ đã xảy ra gần nhà máy hóa chất Shenghua ở thành phố Trương Gia Khẩu, tỉnh Hà Bắc vào rạng sáng nay 28/11. Đến nay, giới chức năng xác nhận ít nhất 22 người thiệt mạng và 22 người khác bị thương trong vụ nổ chưa rõ nguyên nhân này. Ngoài ra, lửa thiêu rụi ít nhất 38 xe tải, 12 xe hơi. Hiện, lực lượng cứu hộ vẫn tiếp tục tìm kiếm và sơ tán các nạn nhân có thể còn mắc kẹt bên trong nhà máy. (XEM CHI TIẾT)



Tú Oanh