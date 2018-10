Bản tin 14H: Gần trăm người bị triệu tập đến phiên xử tướng Vĩnh

Trên đường đi bẫy chim về, nam thiếu niên gặp bé gái 14 tuổi đã giở trò đồi bại sau đó dùng dao cứa cổ nạn nhân. Thông tin ban đầu, vụ việc xảy ra vào khoảng 14h ngày 27/10, tại xã Mường Kim, huyện Than Uyên, tỉnh Lai Châu. Vào thời điểm trên, Hà Văn N. (SN 2005) đi bẫy chim về gặp Lò Thị T. (SN 2004, cùng trú tại bản Nà Then, xã Mường Kim) đang đi lấy rau lợn một mình trên cánh đồng. (xem chi tiết)

Xe khách leo 'cày nát' dải phân cách, quốc lộ 1A kẹt xe nghiêm trọng. Chiếc xe khách đang lưu thông trên quốc lộ 1A bất ngờ mất lái leo lên "cày nát" dải phân cách bằng bê tông khiến giao thông ùn tắc nghiêm trọng. Khoảng 7h sáng 29/10, chiếc xe khách mang biển số 68B-011.31 lưu thông trên quốc lộ 1A theo hướng ngã tư An Sương đi Suối Tiên. Đến đoạn qua địa bàn phường Tân Chánh Hiệp, quận 12, TPHCM thì bất ngờ mất lái lao vào cày nát hàng chục mét dải phân cách bằng bê tông. (xem chi tiết)

Đình chỉ công tác Tổng giám đốc Công ty Tân Thuận - IPC. Ông Tề Trí Dũng, Tổng Giám đốc Công ty TNHH MTV phát triển công nghiệp Tân Thuận bị tạm đình chỉ công tác do các liên quan và chịu trách nhiệm trực tiếp đối với hành loạt sai phạm của công ty này.(xem chi tiết)

Những con số 'khủng' trong phiên tòa xử ông Phan Văn Vĩnh. Ngoài 92 bị cáo, tòa án triệu tập hơn 30 luật sư, gần 100 người liên quan và làm chứng… Phiên tòa sẽ diễn ra trên khu vực sân rộng hơn 1.000m2 hiện đã được lợp mái tôn. Ngày 29/10, TAND tỉnh Phú Thọ đã ra Quyết định số 28 về việc đưa ra xét xử sơ thẩm với 92 bị cáo gồm Phan Văn Vĩnh – nguyên Trung tướng, Tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát; Nguyễn Thanh Hóa – nguyên Thiếu tướng, Cục trưởng Cục cảnh sát Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (C50); Nguyễn Văn Dương – Chủ tịch Cty đầu tư phát triển An ninh công nghệ cao (CNC)….(xem chi tiết)

Máy bay Indonesia chở 189 người rơi xuống biển. Máy bay chở khách Boeing-737 Max 8 của hãng hàng không Lion Air (Indonesia) đã bị rơi sau khi cất cánh từ sân bay ở thủ đô Jakarta. Thông báo mới nhất của Bộ Giao thông vận tải Indonesia xác nhận có 189 người có mặt trên máy bay gặp nạn. (xem chi tiết)

Á hậu Thái Lan tử nạn cùng chủ tịch Leicester vụ rơi máy bay. Nusara Suknamai - á hậu Hoàn vũ Thái Lan 2005 là người có mặt trên trực thăng cùng Chủ tịch Vichai và được xác nhận đã tử vong sau vụ tai nạn thương tâm. Sáng ngày 29/10, trang chủ của CLB Leicester City vừa ra thông báo chính thức về việc Chủ tịch Vichai Srivaddhanaprabha đã tử vong trong vụ tai nạn máy bay kinh hoàng diễn ra hôm 27/10. (xem chi tiết)

Bộ Công an tiếp tục điều tra sai phạm thi THPT quốc gia. Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng chính phủ, hiện nay Bộ Công an đang tiếp tục điều tra. Thông tin cho biết, từ tuần này Bộ Công an sẽ xem xét tiếp tục điều tra dự kiến tại một số tỉnh. (xem chi tiết)

Phát hiện những mảnh vỡ máy bay Lion Air đâm xuống biển. Lực lượng tìm kiếm, cứu hộ đã tìm thấy các mảnh vỡ của máy bay, trong đó có ghế ngồi, trôi nổi ở vùng biển Java gần cơ sở hạ tầng của công ty dầu khí quốc gia Indonesia Pertamina. (xem chi tiết)

