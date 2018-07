Bản tin 14H: Giải cứu thanh niên rơi từ tầng 8, bất tỉnh nửa ngày

Cứu nam thanh niên bất tỉnh gần 12 giờ sau khi rơi từ tầng 8 quán karaoke. Ngày 5/7, lực lượng PCCC Khánh Hòa đã cứu thành công một thanh niên bị thương nặng và mắc kẹt trên mái của ngôi nhà số 226, đường 2/4 (phường Vĩnh Hải, TP. Nha Trang). Nạn nhân là Lương Văn Thiên (SN 1999, trú Hà Tĩnh). Tối ngày 4/7, khi lên tầng 2 của quán karaoke tìm bạn, Thiên bị một số người đuổi đánh nên chạy lên tầng thượng và ngã xuống mái của nhà bên cạnh. Sau khi ngã Thiên bị bất tỉnh đến sáng hôm sau mới tỉnh dậy kêu cứu. Phải mất 1h, PCCC mới đưa được nạn nhân xuống. Sau đó, Thiên được đưa đến bệnh viện cấp cứu trong tình trạng vỡ xương chậu.

Hàng chục công nhân ngất xỉu, nghi hít phải khí lạ. Khoảng 8h15 ngày 6/7, tại xưởng của Công ty Yzaki Đông Mai, KCN Đông Mai, TX. Quảng Yên, Quảng Ninh, đã xảy ra vụ ngộ độc khí khiến hàng trăm công nhân phải sơ tán, trong đó gần 50 công nhân bị ngất và buồn nôn được chở đi cấp cứu tại bệnh viện. Một số công nhân cho biết, đang trong ca làm việc thì phát hiện mùi lạ, mùi như mùi ga khiến nhiều công nhân bất ngờ bị ngộ độc và ngất, nhiều công nhân buồn nôn. Hiện công tác sơ tán, cũng như điều tra nguyên nhân vụ việc đang được tiến hành. (XEM CHI TIẾT)

Xe tải xuyên rào chắn làm 2 người thương vong. Khoảng 6h sáng ngày 6/7, xe đông lạnh BKS 49C- 03073, do tài xế Trần Văn Hiền (46 tuổi, quê Quảng Bình) điều khiển, bất ngờ đâm vào rào chắn bảo vệ công trình của Công ty Sơn Hải đang thi công cao tốc La Sơn – Túy Loan khi đến Khu công nghệ cao Đà Nẵng (thôn Quan Nam, xã Hòa Liên, thôn Hoà Vang, Đà Nẵng). Hậu quả, tài xế Hiền tử vong, anh Nguyễn Văn Chiều (29 tuổi, trú xã Tịnh Sơn, huyện Sơn Tịnh, Quảng Ngãi) đi cùng bị thương nặng. (XEM CHI TIẾT)

Xe tải tông xe máy cày, 22 người thương vong. Khoảng 5h30 ngày 6/7, xe tải xe tải BKS 78C-077.42, do tài xế Đặng Ngọc Thuận (SN 1991, trú tỉnh Phú Yên) điều khiển, va chạm với xe máy cày kéo theo rơ-moóc, do tài xế Lê Minh Triệu (SN 1978, trú tại làng Ó, xã An Trung, huyện Kông Chro, Gia Lai) điều khiển, tại Km340+100 đường Trường Sơn Đông (đoạn qua làng Ó). Vụ tai nạn khiến Đinh Khang (13 tuổi, trú tại làng Bồ, xã An Trung) chết tại chỗ và Đinh Thị Rái tử vong tại bệnh viện; 20 người bị thương đang được cấp cứu tại nhiều cơ sở y tế. Được biết, các nạn nhân đều ngồi trên xe máy cày. Nguyên nhân ban đầu xác định do Đặng Ngọc Thuận lái xe tải vượt sai quy định. (XEM CHI TIẾT)

Xe taxi đấu đầu xe cứu thương chở bệnh nhân cấp cứu, tài xế taxi tử vong. Khoảng 1h sáng ngày 6/7, xe taxi 4 chỗ BKS 26K- 74xx tông trực diện với xe cứu thương chạy hướng ngược lại tại Km16 trên Quốc lộ 6 (huyện Thuận Châu, tỉnh Sơn La). Cú tông mạnh khiến 2 xe ô tô văng sang vệ đường, khiến một nạn nhân thiệt mạng, bước đầu xác định là tài xế xe taxi. Thời điểm xảy ra tai nạn, trên xe cứu thương có 7 người bao gồm cả y tá, bác sĩ, tất cả chỉ bị thương nhẹ. Được biết, xe cứu thương gặp nạn khi trên đường đưa bệnh nhân tới Bệnh viện tỉnh Sơn La cấp cứu.

Tòa án Nhật Bản tuyên án tù không thời hạn đối với kẻ sát hại bé Nhật Linh. Theo hãng tin Kyodo, ngày 6/7, tòa án sơ thẩm tại thành phố Chiba của Nhật Bản đã tuyên phạt bị cáo Yasumasa Shibuya (46 tuổi) án tù không xác định thời hạn về tội sát hại bé Lê Thị Nhật Linh (9 tuổi, người Việt Nam). Trước đó, trong quá trình xét xử, bất chấp Yasumasa Shibuya bác bỏ liên quan đến cái chết của bé Lê Thị Nhật Linh nhưng phía cơ quan công tố đã đề nghị mức án tử hình đối với đối tượng này. Về phía bị cáo, Shibuya tuyên bố sẽ kháng cáo.

18 người chết trong vụ lật tàu ngoài khơi biển Phuket của Thái Lan. Sáng 6/7, các thuỷ thủ thuộc Hải quân Thái Lan đã trục vớt thêm được 17 thi thể nạn nhân trong vụ tai nạn lật tàu thủy ở Phukhet nâng tổng số nạn nhân lên 18 người. Ngoài 18 thi thể du khách đã được trục vớt vẫn có 39 du khách khác mất tích, các du khách này hầu hết đều mang quốc tịch Trung Quốc. Trước đó, tàu Phượng Hoàng (Phoenix) gặp nạn khi đang trên đường trở về Phukhet từ Koh Racha vào chiều thứ 5 (5/7).



Tú Oanh