Bản tin 14h: Hai máy tính chứa dữ liệu 20.000 sổ đỏ bị mất

Sáng 25/10,. Trong đó, có hơn 20.000 sổ đỏ đã ký xác nhận lưu giữ dưới định dạng quét theo tỷ lệ 1:1. Trong số 20.000 sổ đỏ đó, hầu hết là sổ đỏ là đất thổ cư của người dân TP Tam Kỳ và các xã nhiều xã thuộc 2 huyện Thăng Bình, Quế Sơn (Quảng Nam). (Theo Quyết định phê duyệt phương án xử lý tang vật trong vụ đổi 100 USD bị phạt 90 triệu đồng, tất cả tang vật thu được sẽ được chuyển vào Kho bạc Nhà nước Cần Thơ. Cụ thể, ngày 12/10, ông Nguyễn Thanh Dũng - Phó chủ tịch UBND TP Cần Thơ đã ký Quyết định phê duyệt phương án xử lý tang vật trong vụ việc trên. (Đêm 24/10, khi hàng chục Công an quận 1 (TP HCM) phong toả đường Trần Quang Khải (phường Tân Định), một tổ trinh sát ập vào khống chế các bảo vệ tại nhà hàng Thành Vinh. Nhiều phòng trên lầu bị kiểm tra. Một số quản lý tiếp viên chạy lên tầng thượng lẩn trốn nhưng đã bị giữ lại. (Ngày 25/10, Công an tỉnh Bình Dương cho biết đang tạm giữ đối tượng Nguyễn Minh Hiếu (SN 1990, ngụ phường Bình Nhậm, thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương), người được cho là hung thủ gây ra vụ cướp dây chuyền rồi giết người xảy ra tại huyện Dầu Tiếng. Đối tượng này sau khi cướp sợi dây chuyền của bà chủ quán cà phê đã sát hại nạn nhân rồi bỏ trốn. (Ngày 24/10, tại Hà Nội, Bộ Công an tổ chức công bố và trao quyết định bổ nhiệm Cục trưởng Cục Trang bị và kho vận (TB&KV). Tại buổi lễ, thay mặt Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, Thứ trưởng Nguyễn Văn Sơn đã trao quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an bổ nhiệm Đại tá Bùi Thiện Dũng, Phó Cục trưởng Cục TB&KV giữ chức Cục trưởng Cục TB&KV.(Phát biểu hôm 24/10 tại hội thảo Sáng kiến đầu tư tương lai (FII) – diễn đàn đầu tư quốc tế của Ả Rập Saudi, Thái tử Bin Salman cho biết: “Những gì xảy ra với nhà báo Jamal Khashoggi là một sự cố đau đớn đối với toàn bộ người dân Ả Rập Saudi. Sự cố này là không thể biện minh.” (Nếu áp theo hướng dẫn của Tổ chức Y tế Thế giới WHO về nồng độ PM2.5, Hà Nội có 41/92 ngày trong Quý 3 có hàm lượng bụi PM2.5 vượt ngưỡng cho phép. Tuy nhiên, so với Quý một và Quý II, chất lượng không khí được cải thiện.(Các quả bom được gửi đến các thành viên đảng Dân chủ Mỹ có hình ống, được nhồi mảnh thủy tinh, theo tin của AP. Có tất cả 7 quả bom và chưa quả nào được kích nổ, chưa có người bị thương. Một quả được gửi theo dạng “bưu phẩm” tới đài CNN và khiến mọi người làm việc tại đây phải di tản. (

